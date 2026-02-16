Katarzyna Nosowska pokazała się z mężem! Na przestrzeni lat mierzyli się z poważnymi kryzysami

Katarzyna Nosowska na scenie zasłynęła jako wokalistka zespołu Hey, z którym już w 1992 roku wymieniana była wśród czołówki polskiego rocka. W katalogu formacji znajdziemy przeboje takie jak "Teksański", "Zazdrość" czy "Moja i twoja nadzieja".

Na przestrzeni lat piosenkarka wiązała się z różnymi partnerami. Będąc w związku z Adamem Krajewskim doczekała się nawet syna Mikołaja. Relacja nie przetrwała jednak próby czasu, a prawdziwy przełom w jej życiu miłosnym nastąpił w 2001 roku. Jej partnerem został wówczas gitarzysta Hey, Paweł Krawczyk, z którym jest już od 25 lat. Co ciekawe, para zdecydowała się na ślub dopiero w 2018 roku podczas wspólnego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych.

Małżeństwo Katarzyny Nosowskiej. Wzloty i upadki

Jak w niemal każdej relacji, Nosowska i Krawczyk musieli się zmierzyć z problemami, które negatywnie oddziaływały na związek. Wokalistka wspominała w wywiadach m.in. o uzależnieniu małżonka od alkoholu.

Gitarzysta udał się na terapię leczenia uzależnień i gdy wszystko wskazywało na to, że związek powróci do formy, Paweł Krawczyk zdradził swoją małżonkę. W rozmowie z magazynem "Pani", Katarzyna Nosowska ujawniła, dlaczego zdecydowała się wybaczyć parterowi ten czyn.

"Całe życie sądziłam, że zdrady nie wybaczę, no i proszę - wybaczyłam. Okazało się, że nie jestem małostkowa - z tego jestem dumna. Nie drapię ran, chcę widzieć przyczyny: dlaczego mnie to spotkało, jakie zdarzenia prowadziły do kulminacyjnego momentu, kiedy pojawia się osoba trzecia. Jaka jest moja odpowiedzialność? Musiałam się zastanowić, czy chcę pompować urazę, złość, gniew. Tym bardziej że te emocje najbardziej zakażały mnie" - tłumaczyła.

Choć razem są już ćwierć wieku, w mediach społecznościowych rzadko możemy zobaczyć wspólne zdjęcia pary. Nie pojawiają się także razem na wydarzeniach branżowych. Przy okazji walentynek, Katarzyna Nosowska opublikowała jednak na swoim Instagramie serię zdjęć z mężem. Nie zabrakło tam archiwalnych fotografii oraz tych bardziej aktualnych.

Katarzyna Nosowska i Paweł Krawczyk Instagram @nosowska.official materiał zewnętrzny

Postowi towarzyszył bardzo krótki, acz wymowny i romantyczny dopisek: "bądź".

