Przypomnijmy, że zespół zdecydował się dać dwa wyjątkowe koncerty w Hollywood Bowl w Los Angeles (29 października i 1 listopada) pod hasłem "California, Dream On: Aerosmith and Friends". Grupa Aerosmith do współpracy zaprosiła liczne gwiazdy przede wszystkim ze sceny rockowej.

Podstawowy skład tworzyli tak znani muzycy, jak Don Was, Nuno Bettencourt (gitarzysta Extreme), Kenny Aronoff (perkusista m.in. Johna Mellencampa, Johna Fogerty'ego i Chickenfoot), Chad Smith (perkusista Red Hot Chili Peppers), Andrew Watt (muzyk zespołu Eddiego Veddera, wielokrotnie nagradzany producent pracujący z Ozzym Osbourne'em, The Rolling Stones, Pearl Jam i Paulem McCartneyem) i Mike Inez (basista Alice In Chains).

Co dalej z Aerosmith? "Nie da się nas pozbyć"

Podczas drugiego koncertu ponownie pojawili się m.in. Billy Idol i jego gitarzysta Steve Stevens oraz zespoły Heart, Black Crowes i Guns N' Roses. Dodatkowo na scenie zaprezentowali się nieobecni podczas pierwszego wieczoru Run DMC, Tom Morello (gitarzysta Rage Against The Machine i Audioslave), Jerry Cantrell (gitarzysta Alice In Chains), Marcus King i Patrick Monahan (wokalista Train).

Prowadzący oba koncerty Bill Burr podczas pierwszego wieczoru rzucił, że to będą dwa ostatnie występy Aerosmith. To uruchomiło lawinę spekulacji na temat przyszłości legendarnej formacji, która w 2024 r. pożegnała się ze sceną. Do tych słów odniósł się Steven Tyler, witając się z publicznością.

"Kiedy nadejdzie koniec świata, zawsze pozostaną karaluchy, brud i Aerosmith. Nie da się nas pozbyć" - skomentował ze śmiechem wokalista.

To z powodu jego ciągnących się od dłuższego czasu problemów z głosem we wrześniu 2023 r. przerwano pożegnalną trasę "Peace Out: The Farewell Tour". Na tych ostatnich koncertach brakowało zmagającego się z poważnymi kłopotami zdrowotnymi perkusisty Joeya Kramera. Zastępował go John Douglas.

Podczas obu wieczorów w Hollywood Bowl tylko w jednym utworze "Walk This Way" zaprezentował się oryginalny skład Aerosmith: Steven Tyler (wokal), Joe Perry (gitara), Brad Whitford (gitara), Tom Hamilton (bas) i Joey Kramer (perkusja), którego wspierał wspomniany John Douglas.

Aerosmith & Friends - setlista drugiego koncertu w Hollywood Bowl:

"Same Old Song And Dance" (Marcus King)

"Draw The Line" (Jerry Cantrell)

"Nobody's Fault" (Jerry Cantrell)

"Kings & Queens" (Tom Morello / Lizzy Hale)

"Round & Round" (Tom Morello / Lizzy Hale)

"Livin' On The Edge" (Billy Idol / Steve Stevens)

"What It Takes" (Grace Potter)

"You See Me Crying" (Pat Monahan)

"Angel" (Pat Monahan)

"Cryin'" (Pat Monahan / Grace Potter)

"Janie's Got A Gun" (Heart)

"Barracuda" (Heart)

"Let The Music Do The Talking" (Black Crowes)

"Get The Lead Out" (Black Crowes)

"Combination" (Black Crowes)

"No More No More" (Black Crowes)

"Chip Away The Stone" (Black Crowes)

"Mama Kin" (Guns N' Roses)

"SOS (Too Bad)" (Guns N' Roses)

"Rats In The Cellar" (Guns N' Roses)

"Sick As A Dog" (Guns N' Roses)

"Sweet Child O' Mine" (Guns N' Roses)

"Nightrain" (Guns N' Roses)

"Toys In The Attic" (Aerosmith, John Douglas na perkusji)

"Back In The Saddle" (Aerosmith z Johnem Douglasem)

"Sweet Emotion" (Aerosmith z Johnem Douglasem)

"Dream On" (Aerosmith z Johnem Douglasem)

"Come Together" (Aerosmith z Johnem Douglasem)

"Walk This Way" (Aerosmith i Run DMC, Joey Kramer i John Douglas na perkusji)

"Train Kept A Rollin'" (Aerosmith z Johnem Douglasem).