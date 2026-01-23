34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zagra 25 stycznia. W tym roku zebrane środki będą przeznaczone na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Hasło tegorocznej edycji to: "Zdrowe brzuszki naszych dzieci".

W ubiegłym roku celem zbiórki były onkologia i hematologia dziecięca. Łącznie w 2025 roku zebrano 289 068 047 złotych i 77 groszy.

Jurek Owsiak tuż przed finałem WOŚP 2026. Zwrócił się do widzów

Trwają ostatnie przygotowania do finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2026. Już w poprzednich postach w mediach społecznościowych Owsiak pokazał m.in. jak będzie wyglądało studio w Warszawie. Dodał też, że wszyscy mogą odwiedzać ich w niedzielę już od 8 rano.

Na kolejnym wideo założyciel WOŚP wpuścił widzów do pokoju, w którym najczęściej pracuje. Pokazał m.in. jak powstają wzory na wośpowy merch. Wspomniał też o konferencji prasowej, w tym roku bardzo pozytywnej.

"W tamtym roku o tej samej porze konferencja prasowa miała zupełnie inny nastrój. W tym roku wszystko jest pospinane, wszystko dobrze ze wszystkim pasuje, nie musimy do niczego się odwoływać, nie musimy nic głośno komentować... Po prostu robimy swoje. To jest moment niesamowitej akceptacji tego, co robimy od 34 lat" - mówił, nawiązując do 2025 roku, kiedy toczyła się sprawa odnośnie gróźb, które dostawał pod swoim adresem.

Oprócz tego zdradził, jak wygląda otoczenie, w którym pracuje - pełne pamiątek z różnych miejsc i, przede wszystkim, zdjęć rodziny. Internauci mogli zobaczyć też, jak tworzy swoje audycje w Antyradiu - zapisując puszczane piosenki "analogowo", w papierowej tabelce. "Chyba jestem jedynym człowiekiem, który robi radio i w ten sposób to wpisuje, ale to jest całe misterium" - stwierdził.

W mediach społecznościowych pojawiło się też nagranie Jurka Owsiaka w towarzystwie Wojciecha Manna i jego syna oraz Piotra Bukartyka. "Jak to miło być z tymi, z którymi razem tworzymy Radę Spokoju. To jest rada na piątek, sobotę i niedzielę. Ja się czuję fantastycznie" - mówił prezes WOŚP.

Przypomnijmy, że 25 stycznia w całej Polsce i sztabach zagranicznych będą prowadzone zbiórki, a wieczorem wiele miast zaprasza na wspólną zabawę przy muzyce największych gwiazd.

Sławomir i Kajra na Sylwestrze z Polsatem. "Słyszeli nas w Zakopanem" INTERIA.PL