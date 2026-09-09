Patrycja Markowska to polska wokalistka, która zadebiutowała na scenie 25 lat temu, wydając album "Będę silna". Jest córką Grzegorza Markowskiego, byłego frontmana zespołu Perfect, więc pasję do muzyki odziedziczyła w genach. W swojej karierze wylansowała przeboje takie jak: "Świat się pomylił" (za który w 2007 r. otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie "Premiery" podczas 44. KFPP w Opolu), "Jeszcze raz", "Księżycowy", "Hallo, hallo" czy "Ocean". Ma na koncie radiowe hity, kilkanaście albumów studyjnych - z czego najsłynniejszy "Świat się pomylił" pokryty złotem - a także epizod jako trenerka w programie "The Voice of Poland".

Patrycja Markowska świętuje 25-lecie działalności scenicznej

W tym roku Patrycja Markowska świętuje ćwierć wieku swojej działalności scenicznej. "Robię sobie przekrój w głowie - co się udało urodzić, jakie piosenki, jakie teksty, jak się zmieniłam, jak zmieniła się moja świadomość. To by się nie udało, gdyby przez te 25 lat, systematycznie co dwa lata, nie wychodziła nowa płyta, bo to jest taka praca u podstaw" - opowiadała artystka w Programie 1 Polskiego Radia.

W związku z wyjątkową rocznicą wokalistka już niedługo wyruszy w jubileuszową trasę koncertową, w ramach której wraz z widzami świętować będzie 25 lat na scenie. Przekrojowe występy z największymi hitami zaprezentuje m.in. w Olsztynie, Katowicach, Wrocławiu, Toruniu czy Wałbrzychu. Bilety na niektóre listopadowe i grudniowe wydarzenia już zostały wyprzedane, a na inne została jeszcze tylko garstka wejściówek.

TVP pokaże jubileuszowy koncert Patrycji Markowskiej. Wśród gości specjalnych Ray Wilson!

Zanim jednak Markowska wyruszy w jubileuszowe tournee po Polsce, w TVP wyemitowany zostanie specjalny koncert - "Obłęd - 25-lecie Patrycji Markowskiej". Występ artystki nagrany został przez telewizyjne kamery, a widzowie będą mogli obejrzeć całość już w piątek, 11 września, o godz. 22:15 w TVP. "25 lat na scenie, dziesięć albumów i setki koncertów!" - pisze w mediach społecznościowych gwiazda. "To będzie wyjątkowe święto muzyki, przyjaźni i mojej historii. Będzie głośno, wzruszająco i trochę obłędnie - dokładnie tak, jak lubię!" - dodaje.

Na scenie towarzyszyć jej będą goście specjalni, którzy wystąpią z Markowską w niepowtarzalnych duetach. Usłyszymy m.in. Kamila Bednarka, Andrzeja Krzywego, Leszka Możdżera, Marcina Koczota, Dawida Karpiuka, a także zagraniczną gwiazdę - Raya Wilsona.

"Miałam 17 lat, kiedy usłyszałam go po raz pierwszy w piosence 'Congo', nagranej z zespołem Genesis. Kochałam tę kapelę. Kochałam ich cały wcześniejszy dorobek. Płyta z Rayem była świetna. Inna, ciekawa, rasowa" - wspomina swoje zainteresowanie Wilsonem sprzed lat wokalistka.