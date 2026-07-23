Jonathan Davis (Korn) wziął ślub w tajemnicy. Do trzech razy sztuka

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Magazyn "People" opublikował ekskluzywne zdjęcia z kameralnego ślubu Jonathana Davisa, 55-letniego wokalisty zespołu Korn, i pochodzącej z Kalifornii 39-letniej projektantki biżuterii Brittany Parisi. O szczegółach uroczystości z początku lipca informuje z kolei "Billboard".

Jonathan Davis z zespołu Korn ubrany na czarno, śpiewa do czerwonego mikrofonu na tle niebieskiego ekranu.
Jonathan Davis (Korn) wziął ślub w tajemnicyAnne-Marie Forker/RedfernsGetty Images

Jonathan Davis i Brittany Parisi wzięli ślub 3 lipca w The Neighborhood Church w Palos Verdes w Kalifornii. Na opublikowanych po blisko trzech tygodniach przez "People" zdjęciach autorstwa Jeremy'ego Chou możemy zobaczyć, jak wyglądała para młoda.

"Zaprosiliśmy naszych najbliższych przyjaciół i członków rodziny, tylko około 80 osób. Klif z widokiem na ocean sprawił, że czuliśmy się jak we Włoszech, gdzie [zaręczyliśmy się] w zeszłym roku" - opowiadają zakochani w "Billboardzie". Dodajmy, że Parisi ma włoskie korzenie, a do zaręczyn doszło w Galeria Uffizi we Florencji przed obrazem "Narodziny Wenus" Sandra Botticelliego. Do tego dzieła sztuki nawiązywała cała uroczystość.

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Jonathan Davis i Brittany Parisi wzięli ślub

Wśród gości weselnych byli pozostali muzycy aktualnego składu numetalowej grupy Korn: Brian Welch (gitara), James Shaffer (gitara), Ray Luzier (perkusja) i Ra Diaz (bas), który od 2021 r. jest muzykiem koncertowym zastępującym Reginalda "Fieldy" Arvizu.

"Ślub z najbliższymi bliskimi w tak kameralnym, pięknym otoczeniu był prawdziwym błogosławieństwem i najpiękniejszym sposobem na rozpoczęcie naszego wspólnego szczęścia" - mówią Jonathan Davis (miał na sobie kilt dobrze znany fanom Korn ze sceny) i Brittany Parisi (biała suknia z welonem).

Dla Jonathana Davisa to już trzeci ślub. Wcześniej był mężem szkolnej miłości Renee Perez (1996-2000), z którą ma syna Nathana (na scenie muzycznej działa jako Hi I'm Ghost).

W 2004 r. lider grupy Korn poślubił Deven Davis - doczekali się synów o imionach Pirate i Zeppelin. W październiku 2016 r. wokalista złożył pozew o rozwód. Niespełna dwa lata później zmarła Deven Davis w wieku zaledwie 39 lat. Okazało się, że żona rockmana cierpiała na bardzo poważną chorobę psychiczną, przez którą popadła w uzależnienie.

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