9 czerwca 1941 roku w brytyjskim Leicester urodził się Jon Lord, wirtuoz organów Hammonda, jeden z najlepszych klawiszowców w historii rocka. W latach 1968-2002 był członkiem grupy Deep Purple, grał także w m.in. Paice, Ashton & Lord (1976-77) i Whitesnake (1978-84) i pod własnym nazwiskiem. Za najsłynniejsze dzieło Lorda uznawana jest płyta "Concerto for Group and Orchestra" Deep Purple z 1969 roku - jedna z pierwszych prób połączenia rocka z muzyką klasyczną.

"Dostałem nowego nauczyciela, który dawał recitale dla BBC. To właśnie on pokazał mi, że muzyka to nie tylko opanowanie techniki gry - to przede wszystkim sama radość" - wspominał swoje muzyczne początki Jon Lord (cytat z książki "Deep Purple" Tomasza Szmajtera i Rolanda Burego).

Jon Lord: Wirtuoz organów Hammonda i pierwszy lider Deep Purple

W połowie lat 60. przeniósł się do Londynu, gdzie coraz mocniej wsiąkał w bluesową scenę. Po doświadczeniach u boku innych muzyków (m.in. The Artwoods, The Kinks) przyszedł czas na własny zespół, który początkowo działał pod nazwą Roundabout, by w marcu 1968 r. zaprezentować się światu jako Deep Purple.

To w tym zespole stał się jednym z najwybitniejszych wirtuozów organów Hammonda, które współtworzyły brzmienie Deep Purple na równi z gitarowymi riffami Ritchiego Blackmore'a. "Wielu ludzi popełnia błąd myśląc, że można grać na Hammondzie tak jak na fortepianie. Oczywiście, da się, ale wtedy brzmisz jakbyś grał na Hammondzie techniką fortepianową. Trzeba się nauczyć techniki gry na Hammondzie" - tłumaczył Lord, którego styl bezskutecznie próbowało podrobić wielu muzyków.

W początkowych latach działalności Deep Purple to właśnie Lord był liderem formacji, kierując grupę ku unikatowemu połączeniu muzyki poważnej i rockowej. Efektem był wspomniany album "Concerto for Group and Orchestra". Nie można zapomnieć, że jednym z pierwszych idoli Lorda był kompozytor Johann Sebastian Bach.

Jon Lord (Deep Purple) w 1969 r. Keystone/Hulton Archive Getty Images

Klasyczne inklinacje pojawiają się w takich kamieniach milowych hard rocka, jak m.in. "Smoke on the Water", "Space Truckin", "Highway Star" czy "Child in Time".

Lord współtworzył tzw. Mark II, przez wielu uważany za najważniejszy skład Deep Purple (poza nim tworzyli go także wokalista Ian Gillan, gitarzysta Ritchie Blackmore, basista Roger Glover i perkusista Ian Paice). W zespole występował w latach 1968-75 (do rozpadu) i 1984-2002.

Grał także w m.in. Paice, Ashton & Lord (1976-77) i Whitesnake (1978-84, zespół założony przez Davida Coverdale'a, byłego wokalistę Deep Purple), nagrywał również albumy solowe (z m.in. muzyką klasyczną) oraz wspierał gościnnie takich wykonawców, jak m.in. George Harrison, David Gilmour, Cozy Powell czy Alvin Lee.

Jon Lord (Deep Purple) w 1974 r. Fin Costello/Redferns Getty Images

Jon Lord i Kasia Łaska razem. Nie chciał już występować z innymi wokalistkami

W ostatnich latach Jon Lord koncertował z projektem Concerto for Group and Orchestra. Do współpracy muzyk zaprosił polską wokalistkę Katarzynę Łaskę. U boku legendarnego muzyka wzięła udział w ok. 50 koncertach na całym świecie. Lord miał wówczas powiedzieć, że nie chce już występować z innymi wokalistkami. Pojawili się też razem w Polsce - w listopadzie 2010 r. w Sali Kongresowej w Warszawie. Rok później ukazał się koncertowy album "Jon Lord Live".

Jesienią 2011 i wiosną 2012 r. w legendarnych Abbey Road Studios w Londynie odbyły się nagrania nowej wersji "Concerto for Group and Orchestra", która okazała się muzycznym testamentem Jona Lorda. W nagraniach wzięli udział m.in. Bruce Dickinson (wokalista Iron Maiden), gitarzyści Joe Bonamassa (Black Country Communion) i Steve Morse (Deep Purple), wokalista Steve Balsamo (znany z roli Jezusa w "Jesus Christ Superstar" na West Endzie), basista Guy Pratt (m.in. Pink Floyd), perkusista Barry Morgan (m.in. Tom Jones), wspomniana Kasia Łaska i Royal Liverpool Philharmonic Orchestra pod dyrygenturą Paula Manna.

Na płytę złożyły się trwające w sumie ok. 45 minut trzy części kompozycji "Movement". Jak podkreślał Mann, Lord zdążył jeszcze przesłuchać ostatecznych wersji nagrań. Muzyk ostatecznie nie doczekał premiery (jesień 2012 r.) - zmarł 16 lipca 2012 r. Bezpośrednią przyczyną śmierci był poważny zator płucny, ale rok wcześniej zdiagnozowano u niego raka trzustki.

Kasia Łaska - znana do tej pory głównie z musicali i spektakli - do szerszej publiczności trafiła za sprawą przeboju "Mam tę moc", polskiej wersji piosenki z animowanego hitu "Kraina lodu" (2013). Z kolei w 2021 r. wzięła udział w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie, zajmując ostatecznie czwarte miejsce. W telewizyjnym show zrobiła furorę jako m.in. Pink, Montserrat Caballé, Aretha Franklin i Sam Smith.

Po śmierci Jona Lorda hołd oddali mu m.in. muzycy z Black Sabbath, Metalliki, Yes, Emerson, Lake & Palmer, ABBA, Guns N' Roses i Rage Against The Machine.

Jon Lord był dwukrotnie żonaty - w latach 1969-1975 z Judith Feldman (mieli córkę Sarę), a później poślubił Victorię Frances Gibbs (zm. 2025), która była wcześniej dziewczyną Glenna Hughesa (basisty i wokalisty Deep Purple w latach 1973-1976) i siostrą bliźniaczką Jacqueline, żony Iana Paice'a, perkusisty Deep Purple. W drugim małżeństwie klawiszowiec doczekał się drugiej córki - Amy.

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