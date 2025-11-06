Jon Bon Jovi ze względu na poważne problemy ze zdrowiem zmuszony był na kilka lat pożegnać się ze sceną. Wokalista kultowego zespołu po raz ostatni zaśpiewał na trasie "This House Is Not For Sale" w 2019 r. Grupa odwiedziła wówczas także Polskę, lecz spora część fanów już wtedy zwracała uwagę na kiepską formę wokalną Jona.

Niedługo później okazało się, że problemy frontmana Bon Jovi z głosem z każdą chwilą nasilały się i sprawa jest naprawdę poważna. "W krytycznym momencie jedna z moich strun głosowych zaczęła zanikać. Nie byłem w stanie dobrze śpiewać. Czułem, że odebrano mi moje rzemiosło" - mówił artysta w rozmowie z magazynem People.

Gwiazdor przeszedł szereg badań i po konsultacjach z najlepszymi specjalistami poddał się nowatorskiej operacji rekonstrukcji strun głosowych. Choć wszystko poszło zgodnie z planem, rekonwalescencja zajęła mu kilka lat. W tym okresie Jon nie tylko odpoczywał, lecz także pracował w trenerami wokalnymi, aby móc wrócić do zawodowych wyzwań.

Mógł stracić głos i już nigdy nie wystąpić. Jon Bon Jovi powraca na scenę!

Po kilku latach walki o swoje zdrowie gwiazdor powraca na scenę w pełni sił. Na przyszły rok ogłosił trasę koncertową "Forever Tour", która obejmie miasta w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. Legendarny zespół z Jonem na czele zainauguruje tournee 7 lipca 2026 r., a wielki finał odbędzie się 4 września 2026 r. W międzyczasie muzycy zagrają m.in. aż dziewięć koncertów na Madison Square Garden.

Wielu fanów rockowej formacji zamierza uczestniczyć w więcej niż jednym występie z trasy "Forever Tour", bowiem słuchacze stęsknieni są za głosem Jona Bon Joviego na żywo. Wokalista wpadł więc na pomysł zróżnicowania repertuaru, który "podkradł" Metallice! Kultowy zespół metalowy na swojej trasie "M72 World Tour" stawiał bowiem na różne setlisty, które zmieniały się każdego wieczora, oferując nowy zestaw utworów.

Podkradł pomysł na trasę Metallice? Wszystko skonsultował najpierw z Larsem Ulrichem

W rozmowie z Planet Rock Jon Bon Jovi przyznał, że zanim zainspirował się pomysłem Metalliki, skonsultował to z perkusistą grupy - Larsem Ulrichem. Zrobił to również po to, aby muzyk rozwiał jego wątpliwości. "Zapytałem go, czy fani nie mają pretensji, że nie słyszą niektórych hitów na jednym z koncertów. A on odparł: 'Nie, mamy tyle utworów, że to działa'" - opowiadał.

Jon przyznał, że nie chce kopiować koncepcji Metalliki w całości, lecz spróbuje w pewnym stopniu podobnego rozwiązania. "Mam wystarczająco dużo hitów, by stworzyć dwa zupełnie różne show. Świetnie się bawię, układając te setlisty" - podkreśla podekscytowany lider Bon Jovi.

