Joe Bonamassa wystąpi 11 listopada 2026 we Wrocławiu w monumentalnej Hali Stulecia wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jedyny koncert w Polsce odbędzie się w ramach Ethno Jazz Festival, we współpracy z Gitarowym Rekordem Świata - największym świętem gitary na świecie organizowanym cyklicznie we Wrocławiu.

Bilety w cenie 360 zł trafiły już do sprzedaży.

"Wrocławski koncert zapowiada się jako niezwykłe wydarzenie muzyczne, łączące energię bluesa, rocka i soulu z wirtuozerią, która od lat zachwyca fanów na całym świecie. Publiczność może spodziewać się zarówno największych przebojów artysty, jak i utworów z jego najnowszego repertuaru" - czytamy w zapowiedzi.

Dotychczasowy dorobek zamyka wydana w tym roku płyta "Breakthrough".

Kim jest Joe Bonamassa?

48-latek rodem z New Hartford uznawany jest za jednego z najwybitniejszych gitarzystów i wokalistów współczesnej sceny blues-rockowej. Na swoim koncie ma cztery nominacje do nagrody Grammy, cztery statuetki Blues Music Award oraz aż 29 albumów, które osiągnęły pierwsze miejsce na liście Billboard Blues Chart.

W ciągu swojej imponującej kariery Bonamassa wydał ponad pięćdziesiąt albumów - studyjnych, koncertowych oraz w ramach projektów pobocznych, takich jak Black Country Communion czy Rock Candy Funk Party. Na koncie ma też płyty nagrane we współpracy z wokalistką Beth Hart.

