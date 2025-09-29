Joanna Lazer z Red Lips podzieliła się radosną nowiną. "To była długa droga"

Na Instagramie wokalistki pojawiły się zdjęcia, na których widać ją z nowo narodzonym dzieckiem i mężem. Pod fotografiami zamieściła poruszający wpis.

"Gustaw. Nasz cud. Nasz początek. Przyszedłeś na świat, a wraz z twoim pierwszym oddechem zmieniło się wszystko. Czas zwolnił, świat ucichł, a w naszych sercach zagrała najpiękniejsza melodia, której nigdy wcześniej nie słyszałam" - napisała artystka.

W kolejnym fragmencie zwróciła się bezpośrednio do syna:

"Witaj w domu, kochany synu. Wciąż nie wierzę, mimo że właśnie trzymam w ramionach tego małego człowieka, na którego czekałam tak długo" - dodała.

Piosenkarka podziękowała również personelowi medycznemu, który towarzyszył jej podczas porodu.

Joanna Lazer szczerze o wyzwaniach

Narodziny dziecka są dla pary szczególnie ważnym wydarzeniem, ponieważ starania o ciążę trwały wiele lat. W rozmowie z Plejadą Lazer otwarcie przyznała, że doświadczyła bolesnych strat:

"My bardzo długo staraliśmy się o tę ciążę, bardzo długo próbowaliśmy, ja traciłam ciąże" - wyznała.

Podobny ton miała jej wcześniejsza publikacja w mediach społecznościowych:

"To była długa droga. Droga pełna trudności, łez, niepewności i milczących pytań bez odpowiedzi. Były momenty, gdy traciliśmy wiarę. I takie, w których żal przeradzał się w cichy bunt, a potem w skrajne wyczerpanie - fizyczne, emocjonalne, każde" - pisała piosenkarka.

Symboliczny moment w Sopocie

Płeć dziecka Lazer ujawniła w wyjątkowy sposób - podczas swojego koncertu na Top of the Top Sopot Festival. Z odsłoniętym brzuszkiem, na którym widniał napis "It's a boy", poinformowała publiczność, że spodziewa się syna.

Wokalistka podkreślała wtedy, że Sopot ma dla niej szczególne znaczenie:

"To jest dla nas szczególne miejsce, bo my zaczynaliśmy właśnie od pierwszego koncertu telewizyjnego tutaj w Operze Leśnej w Sopocie w 2013 r. i teraz, po tylu latach, mogliśmy wrócić w powiększonym składzie i zabrać tutaj syna" - mówiła.

Nowy rozdział w życiu artystki

Joanna Lazer, która od lat występuje na scenie z zespołem Red Lips, dziś przeżywa jeden z najważniejszych momentów w życiu prywatnym. Choć nie ukrywa, że droga do macierzyństwa była pełna bólu i niepewności, teraz podkreśla przede wszystkim wdzięczność.

"Wdzięczność. To słowo, które dziś powtarzamy bez końca. Wdzięczność za ludzi. Za miłość. Za życie. Za cud" - wyznała.

Dla Joanny i Łukasza Lazerów to początek zupełnie nowego etapu - takiego, w którym centrum świata stał się mały Gustaw.

Ten występ podzielił jurorów „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Niespodziewana wygrana Polsat