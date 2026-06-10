Zespół Nothing zapowiedział swój kolejny polski koncert na 1 września 2026 roku. Tym razem shoegaze'owo-alternatywne dźwięki wypełnią warszawski klub Hydrozagadka. Przed główną gwiazdą wieczoru na scenie zaprezentuje się norweskie trio Hammok!

To nie pierwszy Polski koncert Nothing w tym roku

Dla przypomnienia - pierwszy w tym roku polski koncert Nothing odbędzie się 23 czerwca w krakowskim klubie Zaścianek. Gościem specjalnym będzie hardcore punkowa ekipa Haywire! Bilety na oba występy dostępne są już do kupienia na oficjalniej stronie organizatorów - Winiary Bookings.

To doskonała okazja dla wszystkich miłośników melancholijnej, głośnej i pełnej przesterów muzyki, by sprawdzić, jak w koncertowych warunkach brzmi jedna z najciekawszych formacji współczesnej alternatywy.

Kim są Nothing?

Nothing to pochodząca z Filadelfii grupa, która od momentu powstania w 2010 roku konsekwentnie redefiniuje brzmienie shoegaze'u i indie rocka, wzbogacając je o punkową intensywność. Zespół założył Domenic "Nicky" Palermo, który swoje trudne życiowe doświadczenia i mroczną przeszłość w hardcore'owej grupie Horror Show przekuł w pełną rozmytych gitar i melancholii twórczość. Od czasu świetnie przyjętego debiutu "Guilty of Everything" (2014) po takie płyty jak "Dance on the Blacktop" (2018), Nothing słyną z mistrzowskiego balansowania między kruchymi, dream-popowymi melodiami a miażdżącą, post-hardcore'ową i noiserockową ścianą dźwięku. W tym roku zespół promuje swoje najnowsze wydawnictwo, "A Short History of Decay".

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