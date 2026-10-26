Jeszcze nie zagrali w Łodzi, a już ogłosili kolejny show. Fontaines D.C. wrócą do Polski w 2027 roku

Już 31 października 2026 roku Fontaines D.C. wystąpią w łódzkiej Atlas Arenie w ramach trasy promującej album "Dopamine Chamber". Koncert jeszcze się nie odbył, a Irlandczycy już zapowiedzieli kolejną wizytę w Polsce. 29 maja 2027 roku zobaczymy ich w warszawskiej hali COS Torwar.

Oba występy będą okazją do usłyszenia na żywo materiału z piątej płyty studyjnej zespołu. wydane 16 października "Dopamine Chamber" otwiera kolejny, bardziej elektroniczny rozdział w twórczości grupy o postpunkowych korzeniach.

W Polsce zaczynali od OFF-a i niewielkich klubów

Historia koncertów Fontaines D.C. w naszym kraju bardzo wyraźnie pokazuje skalę ich awansu. Po raz pierwszy wystąpili w Polsce na OFF Festivalu w 2018 roku, jeszcze zanim ukazał się ich debiutancki album. Byli wówczas zespołem, który festiwalowa publiczność dopiero odkrywała.

W styczniu 2019 roku zagrali w kameralnych przestrzeniach - krakowskim klubie RE oraz warszawskim Pogłosie. Kolejne wizyty prowadziły ich do coraz większych miejsc, między innymi Proximy, Stodoły i poznańskiej Tamy.

W 2025 roku muzycy wrócili na OFF Festival już jako jeden z headlinerów. Teraz kolejnymi przystankami są duże hale - najpierw Atlas Arena, a następnie Torwar.

Fontaines D.C. w Warszawie: kiedy rusza sprzedaż biletów?

Wejściówki na koncert na Torwarze będą dostępne w dwóch etapach:

29 października 2026 roku o godz. 11.00 rozpocznie się przedsprzedaż Alter Art

30 października 2026 roku o godz. 11.00 ruszy sprzedaż otwarta.

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