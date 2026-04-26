"Jest zdystansowany". Niepokojące doniesienia o założycielu Foreigner

Michał Boroń

Lou Gramm, pierwszy wokalista grupy Foreigner, w najnowszym wywiadzie ujawnił, w jakim stanie jest zmagający się z chorobą Alzheimera gitarzysta i współzałożyciel tej popularnej formacji - Mick Jones. 81-latek jest "w końcowym stadium" choroby.

Mick Jones (Foreigner) na scenie - Englewood, 3 maja 2019 r.Lisa Piernot / Zuma Press / ForumAgencja FORUM

Zespół Foreigner założony przez gitarzystę Micka Jonesa (eks-Spooky Tooth), multiinstrumentalistę Iana McDonalda (eks-King Crimson) i wokalistę Lou Gramma w 1976 roku zadebiutował rok później wydawnictwem "Foreigner".

Do największych przebojów tej formacji należą m.in. "Juke Box Hero", "Cold As Ice", "Waiting For A Girl Like You", "Feels Like The First Time" i "I Want To Know What Love Is". Zespół sprzedał na całym świecie ponad 80 mln płyt. Pierwsze pięć albumów z lat 1977-84 uzyskało status multiplatynowych, docierając minimum do piątego miejsca w USA.

Foreigner po zmianach

W obecnym składzie nie ma już nikogo z założycieli. Z okazji 50-lecia działalności zespołu pod tym szyldem koncertują: Luis Maldonado (wokal, gitara), Jeff Pilson (bas), Michael Bluestein (instrumenty klawiszowe), Bruce Watson (gitara) i Chris Frazier (perkusja).

Zobacz również:

Maciek Balcar prezentuje nowy singel "A może tak..."
Rock

Maciek Balcar nabiera dystansu. "Zmęczenie światem, który nie daje odetchnąć"

Podczas koncertów gościnnie wspiera ich Lou Gramm. Wokalista w jednym z ostatnich wywiadów podkreślił, że w ten sposób chce oddać hołd Mickowi Jonesowi, który z powodu choroby Alzheimera nie może występować na scenie.

"Jest w końcowym stadium Alzheimera. Nasze rozmowy są... Nie potrafię powiedzieć, jak on się ma. Jest zdystansowany" - powiedział Lou Gramm w podcaście Scotta Lippsa.

W październiku 2024 r. Foreigner został wprowadzony do Rock'n'Roll Hall of Fame. To był moment przełomowy w historii zespołu, bo przez dekadę Gramm i Jones nie utrzymywali ze sobą kontaktu. Problemy zdrowotne tego drugiego (wcześniej zdiagnozowano u niego chorobę Parkinsona) uniemożliwiły mu obecność podczas gali.

Blanka w "The Voice Kids" ujawniła, jak zarabiała pierwsze pieniądze! Jej mama nie miała pojęciaTVP

Najnowsze