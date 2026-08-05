W 2016 r. do Guns N' Roses powrócili dwaj muzycy klasycznego składu: gitarzysta Slash i basista Duff McKagan, co zostało przedstawione jako wielki "reunion" grupy dowodzonej przez wokalistę Axla Rose'a.

Trzyletnia światowa trasa "Not in This Lifetime... Tour" okazała się wielkim finansowym sukcesem, przynosząc ponad 580 mln dolarów, wskakując do czołówki najbardziej zyskownych tras wszech czasów.

Rockowy zespół kontynuował przygodę z koncertami pod hasłem "We're F'n' Back! Tour" (2021-2022), "2023 Tour", "Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour" (2025). Na początku czerwca grupa powróciła do Europy, rozpoczynając ten objazd dwoma koncertami w PreZero Arenie w Gliwicach. Ostatni występ w tym roku odbędzie się 17 grudnia w Auckland w Nowej Zelandii.

Slash z nową płytą. Co już wiemy?

W rozmowie z Neilem Griffithsem, redaktorem naczelnym magazynu "Rolling Stone Australia", Slash przekazał, że materiał na jego solową płytę jest już ukończony. Poinformował, że z jej wydaniem wstrzymał się do zakończenia trwającej trasy z zespołem Guns N' Roses .

Kolejny, piąty już album nagrany pod szyldem Slash featuring Myles Kennedy & the Conspirators pojawi się w lutym 2027 r. Do końca przyszłego roku muzyk zamierza objechać świat z premierowym materiałem.

Gitarzysta ujawnił też, że planowany jest również nowy album Gunsów. Przypomnijmy, że poprzedni duży materiał to "Chinese Democracy" z 2008 r. Z obecnego składu w nagrywaniu tamtej płyty brali udział tylko Axl Rose, klawiszowiec Dizzy Reed i gitarzysta Richard Fortus.

"To się wydarzy. Tylko nie wiem kiedy. Jest coraz bliżej. Ostatnio byliśmy w studiu. To tylko kwestia czasu. Tak było z albumami 'Use Your Illusion' - nic się nie działo, a potem nagle po prostu to zrobiliśmy, wszystko potoczyło się naprawdę szybko. Ten czas nadejdzie wkrótce z Guns, więc to się wydarzy" - zapewnił Slash.

W listopadzie 2022 r. zespół wypuścił ekskluzywną reedycję składającego się z dwóch albumów "Use Your Illusion". Poza tym pojawiła się EP-ka "Hard Skool" z dwoma studyjnymi nagraniami ("Hard Skool" i "Absurd" z czasów sesji "Chinese Democracy") i koncertowymi wersjami "Don't Cry" i "You're Crazy", a także kolejne nagrania z czasów sesji "Chinese Democracy": "Perhaps" i "The General".

Przypomnijmy, że w obecnym składzie Gunsów występuje trójka liderów z początków działalności: Axl Rose (wokal), Slash (gitara) i Duff McKagan (bas), których wspierają klawiszowiec Dizzy Reed, gitarzysta Richard Fortus, grająca na instrumentach klawiszowych Melissa Reese (odpowiedzialna również za chórki) i perkusista Isaac Carpenter, który dołączył w 2025 r. zastępując Franka Ferrera.