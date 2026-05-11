Jedna impreza zmieniła historię Queen. "Kochamy cię, ale siebie kochamy bardziej"

W najnowszym odcinku podcastu "The Osbournes" 73‑letnia Sharon opowiedziała, że jej związek z Queen zaczął się jeszcze zanim zespół zyskał światową sławę. Spotkała Freddiego Mercury'ego, gdy ten pracował na stoisku z ubraniami na targu w Kensington, gdzie jej ówczesny partner regularnie robił zakupy.

Z czasem, gdy Queen mieli już pierwsze sukcesy, zespół poprosił ojca Sharon, menedżera Dona Ardena, o pomoc w rozwiązaniu konfliktu z dotychczasowym managementem. Arden wyciągnął ich z niekorzystnej umowy, a następnie zespół sam poprosił o dalsze wsparcie. "Zarządzaliśmy nimi przez miesiąc" - powiedziała Sharon, ku zaskoczeniu swojego syna Jacka.

Impreza, która zmieniła wszystko

Przełom nastąpił podczas jednej z organizowanych przez rodzinę Osbourne'ów imprez świątecznych. Na przyjęciu pojawił się John Reid - menedżer Eltona Johna, dawny pracownik EMI i prywatny znajomy Sharon.

"Zaprosiliśmy Johna Reida, który wtedy zajmował się Eltonem. John był naszym przyjacielem. Freddie spotkał Johna, John spotkał Freddiego. Miłość od pierwszego wejrzenia" - wspomina. Reid został oficjalnym menedżerem Queen w 1975 roku i pracował z zespołem do początku 1978 roku, obejmując okres wydania m.in. "A Night at the Opera" i "A Day at the Races". "Co masz zrobić, gdy dwoje twoich przyjaciół mówi ci: 'Kochamy cię, ale siebie kochamy bardziej'? Mówisz: 'Idźcie, bawcie się'" - podsumowała Sharon.

Sharon, Ozzy i rockowe kulisy

Sharon Osbourne niejednokrotnie stykała się z kluczowymi momentami rockowej historii - nie tylko przy Queen. Córka Dona Ardena w 1979 roku została menedżerką Ozzy'ego Osbourne'a, a później jego żoną, budując od zera jego solową karierę po odejściu z Black Sabbath.

Sharon zdobyła status jednej z najbardziej wpływowych postaci w branży - od zarządzania karierą Ozzy'ego, przez własne reality-show, po lata spędzone w roli jurorki w "The X Factor" i współprowadzącej amerykański program "The Talk".

