Janis Joplin, choć odeszła w wieku zaledwie 27 lat, wydała sporo hitów, które na stałe zapisały się w kanonie kultowej muzyki. "Piece of My Heart", "Summertime", "Try (Just a Little Bit Harder)", "Me and Bobby McGee" i "Get It While You Can" to jedne z najpopularniejszych utworów artystki. "Cry Baby" wybrzmiało nawet w "The Voice Of Poland" - piosenkę zaprezentowała Natalia Sikora, która, będąc w drużynie Marka Piekarczyka, wygrała drugą edycję talent show.

"Mercedes Benz": Janis Joplin i sesja w barze. "O Panie, czy nie kupiłbyś mi Mercedesa?"

Dokładnie 8 sierpnia 1970 roku Janis Joplin napisała "Mercedes Benz". Utwór powstał w Vahsen's, barze w Port Chester, zaledwie kilka minut od Teatru Capitol, gdzie wokalistka grywała.

Joplin i jej przyjaciel, autor piosenek Bob Neuwirth, w towarzystwie aktorów Geraldine Page i Ripa Torna, wpadli na drinka przed występem piosenkarki w Capitolu. Artystka nagle przypomniała sobie kilka słów z piosenki Michaela McClure'a: "Come on, God, and buy me a Mercedes Benz" i żywo się zainspirowała. Po kilku kolejnych drinkach zaczęła wymyślać zwrotki, jednak proces ten nie należał do najprostszych. Joplin i Neuwirth spierali się o ostateczny kształt piosenki. Każdy z autorów wolał wersję stworzoną przez siebie. Ostatecznie doszło jednak między nimi do porozumienia, a słowa zostały zapisane długopisem na serwetkach barowych.

Utwór to smutna opowieść o iluzorycznym szczęściu, jakie dają ludziom materialne przedmioty (wspomniane w tekście Mercedes Benz i kolorowy telewizor).

W trakcie nagrywania "Mercedes Benz" Janis wiedziała, jak wysokie są oczekiwania wobec jej kolejnego albumu. Artystka zyskała większą sławę dzięki nagraniom z San Francisco's Big Brother & the Holding Company, jednak tym razem płyta miała powstać z zupełnie innym składem. Dlatego też Joplin do współpracy zaprosiła zaprawionego w bojach z The Doors Paula Rotchilda. To właśnie on przekonał wokalistkę, aby nagrywała w Sunset, a nie studiu telewizji CBS.

Oprócz słynnego przeboju, tego samego dnia powstał również utwór dedykowany Johnowi Lennonowi - "Happy Birthday, John (Happy Trails)". 3 października powstawał kolejny utwór, "Burried Alive in Blues", jednak nie został on nigdy dokończony. 4 października Janis nie pojawiła się w studiu nagraniowym. Sprawą zaniepokoił się producent, który poprosił, aby John Cooke, menedżer zespołu Full Tilt Boogie, udał się do motelu, w którym mieszkała piosenkarka. To właśnie on wraz ze swoim przyjacielem znaleźli martwą gwiazdę. Przyczyną śmierci było zatrucie organizmu narkotykami.

Utwór "Mercedes Benz" trafił na pośmiertny album Joplin "Pearl" (1971 r.), o 20 sekund wydłużony znalazł się również na kompilacji "Janis". W 2003 roku Medicine Head podjęli się remiksu przeboju. Przeróbka znalazła się na płycie "The Essential Janis Joplin".

