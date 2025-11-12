Jan Borysewicz to jeden z czołowych gitarzystów polskiej sceny rockowej. Od wielu lat nazywany jest wirtuozem, legendą, lecz także skandalistą. Polacy kojarzą go przede wszystkim z działalności w zespole Lady Pank - muzyk jest liderem i współzałożycielem grupy. W latach 80. podbił wraz z formacją serca milionów rodaków i zapisał się na stałe na kartach historii rodzimej sceny.

Choć Lady Pank to najważniejszy zespół w karierze gitarzysty, a albumy takie jak "Tacy sami" czy "Zawsze tam, gdzie ty" zdefiniowały jego karierę, Borysewicz miał swój udział także w wielu innych kultowych nagraniach. Umiejętności muzyczne gwiazdora odcisnęły ogromne piętno na polskiej scenie, bowiem swoim instrumentem wspomagał twórców takich jak Anna Jantar, Krzysztof Krawczyk, Chłopcy z Placu Broni, Majka Jeżowska, Video, Piotr Cugowski, Urszula, Obywatel G.C., Izabela Trojanowska czy Edyta Bartosiewicz. Które z kultowych albumów współtworzył?

Dziś jest jednym z najważniejszych polskich gitarzystów. Tak rozpoczęła się kariera Jana Borysewicza

Kariera Borysewicza wystartowała za sprawą pamiętnego występu w domu kultury. 17-letni wówczas muzyk został zauważony przez wokalistę Jacka Barana, który zaproponował mu dołączenie do kapeli o nazwie Nurt. Nastoletni gwiazdor bez zawahania przyjął ofertę, a następnie wyjechał do NRD, gdzie koncertował wraz z grupą przez kolejne miesiące. Później swoją grą wspierał zespół Super Pakt, a w 1975 r. dołączył do Apokalipsy (na czele z Ireneuszem Dudkiem).

W trakcie występów z zespołem Apokalipsa muzyk został dostrzeżony przez członków Budki Suflera. Dostał propozycję dołączenia do legendarnej formacji, którą przyjął i spędził w zespole kilka lat, aż do odejścia w 1981 r. W międzyczasie brał udział w nagraniach trzech płyt, które dziś uznaje się za jedne z najważniejszych dzieł polskiego rocka: "Na brzegu światła", "Ona przyszła prosto z chmur" i "Za ostatni grosz".

Jan Borysewicz zagrał na gitarze na wielu polskich klasykach. W nagraniach jakich płyt brał udział?

W 1981 r., gdy przygoda Borysewicza w Budce Suflera dobiegła końca, artysta miał już na swoim koncie udział w sesji nagraniowej do debiutanckiego albumu Izabeli Trojanowskiej. W 1980 r. wkroczył u boku piosenkarki do System Studio w Lublinie, gdzie nagrał gitarę m.in. do hitów "Tyle samo prawd ile kłamstw" czy "Wszystko czego dziś chcę". Rok później ponownie wziął udział w sesjach nagraniowych Trojanowskiej - tym razem do jej drugiego albumu "Układy".

W 1986 r. Jan Borysewicz wsparł muzycznie Grzegorza Ciechowskiego (znanego wcześniej jako lidera Republiki) w nagraniach do jego pierwszego solowego albumu - "Obywatel G.C.". W tym samym roku ukazał się album "Złe słowa" autorstwa Jacka Skubikowskiego, na którym za gitarę również chwycił Borysewicz. Lider Lady Pank później pojawił się jeszcze na pierwszym solowym albumie Edyty Bartosiewicz, zatytułowanym "Love". Nagrał instrument do piosenek "Good Bye To The Roman Candles", "Emmilou", "Blues For You" oraz "Take My Soul With You".

W 1966 r. na rynku ukazała się płyta "Akustycznie" - koncertowy album Urszuli nagrany 22 sierpnia tego samego roku w Studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok. W zarejestrowanym występie gościnnie wzięli udział José Torres oraz Jan Borysewicz, który ponownie wykazał się doskonałą grą na gitarze. Płyta przyniosła artystce przebój "Coraz mniej" (który był polskojęzyczną wersją piosenki "Wishing Well" z płyty "Urszula & Jumbo") i była promowana nową aranżacją hitu "Dmuchawce, latawce, wiatr".

"Twoja twarz brzmi znajomo”: Julia Żugaj i Marta Bijan w żywiołowym duecie Polsat