Jan Borysewicz nie chciał oglądać filmu o sobie. "To jest rozgrzebywanie tego wszystkiego"

"Mniej obcy" został zainspirowany autobiografią Jana Borysewicza. Film pokazuje jego dzieciństwo, młodość, początki kariery oraz okoliczności powstania Lady Pank. Gitarzysta zaznacza, że nie jest to jednak historia samego zespołu.

"To nie jest film o Lady Pank, to jest film inspirowany moim życiem. Ten film pokazuje zupełnie inne moje oblicze" - mówił w "halo tu polsat".

W produkcji pojawiają się również prywatne wydarzenia, do których Borysewicz nie chciał wracać. Z tego powodu jeszcze przed premierą przekonywał, że nie zamierza oglądać filmu.

Jan Borysewicz wychodził z sali podczas seansu

Muzyk próbował wcześniej zobaczyć "Mniej obcego", ale nie był w stanie wytrzymać do końca. Kilkukrotnie wychodził z projekcji, a podczas festiwalu filmowego w Gdyni szybko opuścił salę.

"On jest dla mnie bardzo trudny. To jest moja historia, która pokazuje dosyć trudne czasy, rodzinne sytuacje i tak dalej. To jest takie rozgrzebywanie tego wszystkiego, co się w moim życiu wydarzyło" - przyznał.

Zmieniło się to podczas specjalnego pokazu dla osób pracujących przy filmie. Borysewicz postanowił podejść do seansu tak, jakby oglądał historię kogoś innego. Ten dystans pozwolił mu zostać na sali do końca.

Po projekcji zwrócił uwagę, że "Mniej obcy" przypomniał mu nie tylko o bolesnych doświadczeniach, ale również o momentach, gdy po kolejnych problemach potrafił stanąć na nogi.

"Ten film pokazuje takie ciemniejsze strony mojego życia, gdzie czasami było niełatwo, czasami było niebezpiecznie. Wydaje mi się, że chyba ten film pokazuje, ile razy ja się potrafiłem podnieść" - powiedział.

Żona przekonała go do zgody na film

Jan Borysewicz długo wahał się, czy w ogóle pozwolić filmowcom opowiedzieć swoją historię. Zanim podjął decyzję, porozmawiał z żoną Małgorzatą Burlewicz. Zapytał ją, czy nie będzie jej trudno oglądać scen z jego przeszłości.

"Powiedziała mi, że ona mnie kocha nie za to, kim byłem, ale za to, kim jestem teraz. Poza tym zna moją historię i jest osobą, która spowodowała to, że zdecydowałem się wydać zgodę na ten film" - wyznał.

Borysewicz nie chciał, aby produkcja pokazywała go wyłącznie w dobrym świetle. Jak sam stwierdził, nie jest w niej przedstawiony jako "święty". Zgodził się na film również z myślą o słuchaczach Lady Pank.

"Chciałem, żeby moi fani mnie bliżej poznali. To jest też hołd dla fanów" - podkreślił.

Jan Borysewicz zaśpiewał z aktorem, który zagrał go w filmie

W młodego Jana Borysewicza wcielił się Mikołaj Bukrewicz. Lider Lady Pank chwalił go za to, że oprócz aktorstwa zajmuje się muzyką, gra na gitarze i komponuje. Obaj nagrali wspólnie utwór "Mama", który trafi na soundtrack "Mniej obcego". Premiera wydawnictwa odbędzie się 27 listopada.

W filmie pojawia się również Patryk Pietrzak jako Andrzej Mogielnicki, autor tekstów największych przebojów Lady Pank. Aktor spotkał się z Mogielnickim, a do roli przytył osiem kilogramów i zapuścił wąsy. Nagrał też swoją wersję "Wciąż bardziej obcy", którą Borysewicz nazwał "genialną".

Premiera filmu przypadła na rok 45-lecia Lady Pank. Jan Borysewicz zapewnia, że mimo kilku dekad spędzonych na scenie nadal chce tworzyć i koncertować.

"Ja mam cały czas ten ogień, we mnie się to nie zmieniło" - podsumował.