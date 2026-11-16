Phil Collins, otwiera się w nowym oknie, a właściwie Philip David Charles Collins, urodził się 30 stycznia 1951 roku, w Chiswick, w Anglii. Od 1970 roku był perkusistą legendarnej grupy Genesis, otwiera się w nowym oknie, czyli jednego z najsłynniejszych zespołów w historii muzyki rockowej. Po odejściu wokalisty Petera Gabriela, Collins przejął jego obowiązki - został wybrany spośród ponad 400 kandydatów. Wtedy też grupa Genesis wydała swoje najpopularniejsze krążki, które po dziś dzień są uznawane za przełomowe i kultowe - "...And Then There Were Three..." oraz "Duke".

Zainteresowanie mediów wzbudziło teraz ostatnie publiczne wystąpienie Collinsa, który przyznał, iż nie powiedział jeszcze ostatniego słowa pod względem artystycznym. Artysta zdradził również, jak aktualnie się czuje.

Phil Collins uspokaja fanów. "Jest wiele plotek"

Podczas gali "Rock & Roll Hall of Fame" uhonorowano Phila Collinsa. Muzyk od 2010 roku należy do Rock Hall jako członek Genesis, zaś teraz doceniono także jego solową karierę. 75-letni artysta pojawił się na gali w towarzystwie dzieci - na scenę wszedł, podpierając się laskami, a owacja publiczności wyraźnie go wzruszyła.

"Bardzo dziękuję. Dziękuję. Naprawdę nie jest ze mną tak źle, jak to wygląda. Jest o wiele lepiej" - wyznał ze sceny, a więcej zdradził podczas ceremonii wprowadzenia.

"Cóż, wystarczy raz coś powiedzieć, a potem trzeba odpowiadać na pytania na ten temat już zawsze. Nie potrafię sobie wyobrazić, że miałbym nic nie robić. Nie jestem zbyt dobry w bezczynności" - wyznał muzyk.

"Mam studio w swoim domu - niewielkim domu w Szwajcarii. Prowadzę je samodzielnie. Muszę tam wrócić, bo to była świetna zabawa. To nie była praca, to była czysta przyjemność" - kontynuował Collins. "Wszystkim zajmowałem się sam, robiłem to własnymi siłami. I właśnie w takich warunkach powstają naprawdę dobre rzeczy. Chciałbym więc tam wrócić" - przyznał.

"Przez kilka lat omijałem to miejsce szerokim łukiem, ale teraz znów mnie do niego ciągnie" - dodał. "Jeśli chodzi o występy na żywo, to moje dni za perkusją prawdopodobnie już minęły. Miałem bardzo poważne problemy z lewym kolanem - przeszło pięć operacji. Pięciokrotnie poddawano mnie zabiegowi wymiany stawu - spędziłem w szpitalu sporo czasu. Wszystko zaczęło się psuć" - wspominał muzyk. "W pewnym momencie nie byłem nawet pewien, czy przeżyję, a co dopiero czy wrócę na trasę koncertową. Jednak niedawno rozmawiałem o tym z dziećmi i wszyscy - w tym ja sam - bardzo się podekscytowaliśmy. Okazuje się, że zagranie kilku koncertów wcale nie jest wykluczone" - zapowiedział.

"Mam wspaniałych przyjaciół, którzy są też znakomitymi muzykami i grali w moim zespole. Chciałbym więc wrócić do studia, żeby po prostu dobrze się bawić i napisać muzykę - mam nadzieję, że będzie na tyle dobra, by inni chcieli jej słuchać i czerpali z niej przyjemność. Na razie to wszystko jest w fazie przygotowań" - wyznał Collins.

Przed ceremonią wprowadzenia do galerii sław, która odbyła się 14 listopada, Phil Collins potwierdził również, że Rock Hall zaproponowało występ, jednak muzyk odmówił, uznając, że nie jest jeszcze na to gotowy.



