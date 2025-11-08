Chyba nikomu nie trzeba pokazywać przeboju "Comfortably Numb". Ballada Pink Floyd pochodząca z wydanego w 1979 roku krążka "The Wall" jest jedną z najpopularniejszych kompozycji zespołu. Swój sukces zawdzięcza ona właśnie solówce Davida Gilmoura.

Jak powstają legendarne solówki Davida Gilmoura?

Gitarzysta pojawił się niedawno w podcaście "Broken Record", gdzie opowiedział o tym, jak pisze swoje solówki. Jak się okazuje, gwiazdor korzysta z dość niestandardowej metody.

"Niektóre solówki powstają w jednym podejściu. Trzeba po prostu znaleźć odpowiedni moment. Niektóre są poskładane inaczej. Czasami gra się kilka razy i wybiera różne fragmenty, a następnie składa się je razem. Czasami śpiewam solówkę. Biorę mikrofon i śpiewam, bo głos może tworzyć nietypowe interwały, które nie są oczywiste dla gitary. Potem muszę się ich nauczyć. Jest sto różnych sposobów i nadal nie odkryłem tego właściwego" - wytłumaczył gitarzysta.

Warto przypomnieć, że Pink Floyd szykują się do wydania reedycji płyty "Wish You Were Here". Album obchodzi w tym roku 50. urodziny. Specjalne wydawnictwo wzbogacone będzie o niepublikowane nigdy wcześniej wersje utworów i archiwalne nagrania. Premiera planowana jest na 12 grudnia 2025 r.

