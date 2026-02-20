Jak Polacy podbijali Nowy Jork. "Intymny zapis świata, który zniknął"

Do sprzedaży trafił właśnie dostępny w limitowanym nakładzie album fotograficzny zawierający unikatowe prace Tomasza Jakubowicza, dokumentujące wizyty polskich zespołów rockowych w Nowym Jorku w latach 90. Na niepublikowanych wcześniej zdjęciach pojawiają się m.in. Kult, Acid Drinkers, Dżem, Hey, T.Love, Armia i Kaliber 44.

"W świecie, w którym każdego dnia produkujemy miliony cyfrowych obrazów, rzadko trafiamy na zdjęcia, które każą nam się zatrzymać. Jeszcze rzadziej spotykamy takie, które potrafią przywrócić zapach miejsca, szum tłumu i dreszcz emocji sprzed trzech dekad. Album 'Can You Feel It? NYC 90s & Beyond' to coś więcej niż zbiór fotografii. To intymny zapis świata, który zniknął pod warstwą cyfrowego makijażu..." - czytamy w informacji o fotograficznym albumie.

Na blisko 500 stronach znalazło się prawie 1000 niepublikowanych fotografii. Wydawnictwo dostępne jest w limitowanym i numerowanym nakładzie, a każdy egzemplarz ma odręczny podpis Tomasza Jakubowicza. Autorem słowa wstępnego jest Leszek Gnoiński, autor takich biograficznych książek, jak m.in. "Raport o Acid Drinkers" (1996), "Kult Kazika" (2000), "Myslovitz. Życie to surfing" (2009), "Farben Lehre. Bez pokory" (2015), "Republika. Nieustanne tango" (2016) oraz "Marek Piekarczyk. Zwierzenia kontestatora" (2014) i "Trojanowska" (2020), będących wywiadami-rzekami.

Jak Polacy podbijali Nowy Jork. Unikatowe zdjęcia z lat 90.

Z kolei felieton do albumu napisał związany niegdyś z wydawanym w Nowym Jorku "Nowym Dziennikiem" Łukasz Bułka (ten ze śpiewanej przez Kazika piosenki "Natalia w Bruklinie" El Dupy).

"Tomasz Jakubowicz nie stał z boku z teleobiektywem. On tam był. W samym sercu nowojorskich klubów, na backstage'ach rodzącej się polskiej alternatywy i w zaułkach miast, które nigdy nie kładły się spać. To właśnie ta bliskość sprawia, że jego zdjęcia są tak przejmujące. Jakubowicz nie szukał idealnego kadru - on szukał prawdy, nawet jeśli była ona brudna, niewyraźna czy przepełniona dymem" - podkreśla wydawca, Black Points Productions.

Pochodzący z Rzeszowa Tomasz Jakubowicz od końca lat 80. mieszka i pracuje w USA. Portretował m.in. B.B Kinga, Allman Brothers Band i Johna Mayalla. Pracował na planie filmu Janusza Zaorskiego "Szczęśliwego Nowego Jorku". W latach 90. skupił się na fotografii koncertowej - w albumie "Can You Feel It? NYC 90s & Beyond" znalazły się zdjęcia takich wykonawców, jak m.in. Kult, Kazik Na Żywo, Homo Twist, Dżem, Hey, T.Love, Acid Drinkers, Armia, Katarzyna Nosowska, Budka Suflera, Kasa Chorych, Stanisław Soyka i Kaliber 44.

"Wielu pyta: dlaczego wracamy do tamtej dekady? Odpowiedź kryje się w tytule albumu. Wtedy wszystko 'czuło się' mocniej. Brak powszechnej technologii sprawiał, że relacje międzyludzkie i wydarzenia kulturalne miały inną wagę. Fotografie Tomasza są wehikułem czasu - przenoszą nas do ery, w której bycie 'tu i teraz' było jedyną dostępną opcją. Wydanie tego albumu to świadoma decyzja o pójściu pod prąd" - wyjaśnia wydawca.

