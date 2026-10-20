Jak naprawdę zmarł Kurt Cobain? Były szef policji w Seattle podważa ustalenia

Przypomnijmy, że 8 kwietnia 1994 r. elektryk znalazł ciało Kurta Cobaina w jego domu w Seattle. Mężczyzna pojawił się u lidera Nirvany, ponieważ miał montować system alarmowy.

Zgodnie z raportem koronera muzyk zmarł około 5 kwietnia w wieku 27 lat. Za oficjalną przyczynę śmierci uznano samobójstwo - obok niego znaleziono list pożegnalny. Sprawa jednak zdaniem wielu osób budziła poważne wątpliwości. Na przestrzeni lat nie brak było różnych spekulacji, pytań i nawet teorii spiskowych.

Rzecznik Departamentu Policji w Seattle przekazał, że trafia do nich przynajmniej jeden wniosek tygodniowo o wznowienie śledztwa w sprawie śmierci Cobaina.

Jak naprawdę zginął Kurt Cobain?

Teraz tabloid "New York Post" podał, że Biuro Odpowiedzialności Policji w Seattle (niezależna, kierowana przez cywilów agencja nadzoru, która bada zarzuty niewłaściwego postępowania pracowników policji) wszczęło śledztwo w sprawie doniesień Shona Barnesa. To on od końca stycznia 2025 r. do 30 lipca 2026 r. sprawował funkcję szefa policji w Seattle.

Miał on stwierdzić, że dowody zebrane po śmierci lidera Nirvany były "sprzeczne" z tym, co stwierdzono w pierwotnym raporcie policyjnym. Pod koniec 2025 r. spotkał się z grupą wolontariuszy działających w grupie "Kto zabił Kurta?", którzy są przekonani, że ikona grunge'u została zamordowana i chcą doprowadzić do wznowienia oficjalnego śledztwa.

"Dostarczyliśmy SPD [policja w Seattle] nowe dowody, które mogły i powinny zostać poddane testom. Z tego, co obecnie wiemy - a nie wiemy wszystkiego, co SPD zrobiło lub czego nie zrobiło wewnętrznie po spotkaniu - wynika, że nie przeprowadzono żadnych testów ani dalszego dochodzenia" - przekazała Michelle Wilkins, główna śledcza grupy "Kto zabił Kurta?".

"Nasze stanowisko nie jest takie, że podczas tego spotkania jednoznacznie udowodniliśmy zabójstwo. Chodzi o to, że przedstawione przez nas kwestie wymagają dogłębnego i świeżego spojrzenia" - dodała.

Członkowie tej grupy podkreślają, że ich ustalenia opierają się na "szeroko zakrojonych nowych badaniach, analizie naukowej i kryminalistycznej oraz niezależnych testach balistycznych".