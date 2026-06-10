Jack White wraca z nowym albumem. Tym razem zaskoczył wszystkich

Większość muzyków przyzwyczaiła fanów do skomplikowanych kampanii promocyjnych. Często premierę albumu poprzedzają tygodnie spekulacji, zagadek i publikowanych fragmentów nowych utworów. Jack White postanowił jednak zagrać według własnych zasad.

Nowe wydawnictwo artysty pojawiło się w przedsprzedaży na stronie Third Man Records praktycznie z dnia na dzień. Dopiero później potwierdzono, że album zatytułowany "Frozen Charlotte" trafi do sprzedaży 10 lipca.

To zresztą nie pierwszy taki ruch White'a. W 2024 roku muzyk zaskoczył klientów sklepów Third Man Records w Nashville, Detroit i Londynie, rozdając im anonimowe winyle z nieznanym materiałem. Kilka dni później okazało się, że był to album "No Name".

Powrót do brudnego rockowego grania

Na "Frozen Charlotte" znajdzie się 13 kompozycji. Część materiału fani zdążyli już poznać wcześniej za sprawą utworów "G.O.D. and the Broken Ribs" oraz "Derecho Demonico". Teraz dołączył do nich kolejny singiel, "Dollar Bill", który stał się oficjalną zapowiedzią nadchodzącego wydawnictwa.

Album został nagrany w należącym do muzyka Third Man Studio w Nashville. White'owi towarzyszyli jego wieloletni współpracownicy: perkusista Patrick Keeler, basista Dominic Davis i klawiszowiec Bobby Emmett.

Opis opublikowany przez wytwórnię nie pozostawia większych wątpliwości co do kierunku muzycznego nowego materiału.

"Ten album pokazuje Jacka kontynuującego tę samą drapieżną, surową i frenetyczną energię, znaną z chwalonego albumu 'No Name' z 2024 roku. 'Frozen Charlotte' to potężna dawka rock and rolla oparta na wyraźnych bluesowych fundamentach".

Skąd wziął się tytuł "Frozen Charlotte"?

Nie mniej intrygujący od samej muzyki jest tytuł nowego albumu. "Frozen Charlotte" to odniesienie do XIX-wiecznych porcelanowych laleczek, które były popularne w Stanach Zjednoczonych. Nazwa wywodzi się natomiast ze starej amerykańskiej ballady opowiadającej historię dziewczyny, która zamarzła podczas zimowej podróży.

Okładka wydawnictwa ma osobisty charakter - zdobi ją rzeźba wykonana przez samego White'a, przygotowana pierwotnie na jedną z jego wystaw w Londynie. Muzyk pokazał fanom także kulisy powstawania tego projektu.

Przed nim koncertowe miesiące

Premiera nowej płyty zbiegnie się z kolejnym etapem światowej trasy koncertowej. Już 10 lipca White rozpocznie serię występów w Ameryce Północnej wyprzedanym koncertem w waszyngtońskim The Anthem.

W kolejnych tygodniach artysta pojawi się m.in. w Brooklynie, Los Angeles, Chicago, Atlancie i Miami Beach. Zaplanowano również występy na festiwalach Borderland Festival oraz Iron Blossom Music Festival.

Nie zabraknie także koncertów w Europie. W rozkładzie znalazły się między innymi występy w paryskiej Olympii, brukselskim Ancienne Belgique, londyńskim Eventim Apollo i dublińskim 3Olympia. Niedawno White odwiedził również Polskę, gdzie zagrał dwa wyprzedane koncerty.





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