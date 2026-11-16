Jacek Kawalec teraz podkreśla, że jego intencją nigdy nie było personalne atakowanie popularnego wykonawcy czy próba ośmieszenia go, tylko zwrócenie uwagi na zjawisko korzystania z playbacku podczas koncertów muzyki disco polo. Były już wokalista Budki Suflera zaznacza, że jego wypowiedź została źle zinterpretowana.

Zenek Martyniuk odebrał jednak ten materiał jako przytyk pod swoim adresem. Zapowiedział, że zaprezentuje swoje umiejętności wokalne podczas występu na żywo, a także rozważy podjęcie kroków prawnych.

Jacek Kawalec: Nie powiedziałem, że Zenek śpiewa z playbacku

Konflikt wybuchł w sierpniu, po tym, gdy do sieci trafiło archiwalne nagranie z parodią, w której Kawalec naśladuje charakterystyczny głos lidera zespołu Akcent. Materiał natychmiast wywołał falę komentarzy. Śpiewający aktor zapewnia, że nie zakpił z Zenka Martyniuka, tylko na jego przykładzie ukazał pewne zjawisko.

"Nie powiedziałem, że Zenek śpiewa z playbacku. To jest właśnie to, co nazywamy lost in translation, czyli między słowami, coś ktoś usłyszał, ale nie powtórzył dokładnie. Ja na przykładzie jednej z piosenek sparodiowałem całe zjawisko, jakim jest disco polo. Nie powiedziałem, że Zenek śpiewa z playbacku, tylko że wykonawcy disco polo najczęściej to robią, na przykładzie piosenki, którą śpiewał Zenek Martyniuk" - mówi agencji Newseria Jacek Kawalec.

Zenon Martyniuk, wywołany do tablicy i urażony sposobem, w jaki przedstawiono jego twórczość, obiecał, że zaprezentuje swoje możliwości wokalne na żywo i udowodni Jackowi Kawalcowi, że się myli. Zapowiedział też kroki prawne.

"Pan Zenek nic mi nie musiał udowadniać, bo pan Zenek ma swoją wielomilionową publiczność, która go kocha i która ma do tego prawo. A on ma prawo śpiewać dla nich na żywo czy nie na żywo, jak chce. I tak go będą kochać" - stwierdza Jacek Kawalec.

Jednocześnie podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące występów z playbacku. Jego zdaniem podczas koncertów, które mają być prawdziwą muzyczną ucztą, zarówno wokal, jak i instrumenty powinny brzmieć na żywo. Korzystanie z wcześniej nagranego materiału może być przejawem braku szacunku wobec publiczności. Aktor i wokalista zauważa jednak, że oczekiwania odbiorców muzyki disco polo mogą się różnić od tych, które towarzyszą chociażby słuchaczom koncertów muzyki klasycznej. To dwie zupełnie inne płaszczyzny.

"Myślę, że słuchacze tego rodzaju muzyki nie bardzo rozróżniają, co jest na żywo, a co nie jest na żywo. Gdyby ktoś przyszedł na Konkurs Chopinowski i posłuchał poloneza Chopina z playbacku, to raczej by się zorientował" - tłumaczy.

Afera o disco polo powodem rozstania z Budką Suflera

Na parodię Jacka Kawalca błyskawicznie zareagował Tomasz Zeliszewski z Budki Suflera. Perkusista stanowczo odciął się od tego materiału, skrytykował jego autora i publicznie przeprosił Martyniuka. Cała sytuacja doprowadziła do napięć między członkami zespołu. W wyniku tego sporu i poczucia "cenzurowania" przez kolegę Kawalec zdecydował się odejść z legendarnej grupy. Nowym wokalistą Budki został Krzysztof Wałecki, który przeszedł z Oddziału Zamkniętego.

Wśród ludzi z polskiego show-biznesu również nie brakowało głosów, że Kawalec mocno przesadził ze swoją opinią na temat wykonawców muzyki disco polo. On sam uważa natomiast, że osoby krytykujące jego parodię nie zapoznały się z jej pełnym przekazem.

"Nie wiem, czy ci, którzy twierdzą, że przesadziłem, wysłuchali w całości mojej opinii na temat zjawiska, jakim jest disco polo, którą była właśnie ta parodia. W niej zawarłem wszystko na ten temat i więcej właściwie nie mam nic do powiedzenia" - mówi.

Podkreśla, że jest jednak granica między parodią, krytyką i hejtem. Wyznaczają ją przede wszystkim używane argumenty i sposób wypowiedzi.

"Oczywiście parodia też może być krytyką, ale jeżeli w tej krytyce zawierają się wyłącznie obelgi, wulgaryzmy, to już nie jest krytyka, ale rzeczywiście chamstwo" - dodaje Jacek Kawalec.