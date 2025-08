Jacek Kawalec od zawsze czuł muzykę, a świadczy o tym fakt, iż przygodę z nią rozpoczął już dawno temu. W 1995 roku wydał album studyjny "Be My Love, Shakespeare", w którym śpiewał sonety Williama Szekspira. W ramach działań promujących płytę stworzył widowisko "Miłość to nie igraszka czasu", które otrzymało nominację do nagrody "Złotej Róży" na Światowym Festiwalu Programów Telewizyjnych "Róże Montreux". Niewielu wie jednak, że kilka lat temu został wokalistą jednego z najpopularniejszych polskich zespołów rockowych.