Glen Hansard zginął rano 29 lipca po wypadku motocyklowym w Lucan w północnej części Dublina. W jednym z tamtejszych pubów regularnie występował dla lokalnej społeczności, z którą był związany od najmłodszych lat. Wokalista i muzyk miał 56 lat.

Śmierć Glena Hansarda poruszyła miliony wrażliwców na całym świecie. Szczególnie mocno żałobę przeżywa Irlandia.

Pogrzeb Glena Hansarda. Irlandia pogrążona w żałobie

"Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki" - tymi słowami z Ewangelii św. Jana rozpoczęła się pożegnalna msza św. w katedrze św. Patryka w Dublinie.

W uroczystościach biorą udział gwiazdy przede wszystkim irlandzkiej sceny muzycznej, jak m.in. Bono i The Edge (U2), Imelda May, Hozier, BP Fallon, Mundy, Damien Dempsey i Gerry Fish, a także Eddie Vedder (wokalista Pearl Jam), John Carney (reżyser filmu "Once", w którym główne role zagrali Glen Hansard i Marketa Irglova), Gerry Adams (były przywódca Sinn Féin) i przedstawiciele najwyższych władz Irlandii. Tłumy fanów zgromadziły się również przed katedrą (ceremonia jest transmitowana na telebimach, a także online).

Przed rozpoczęciem gitarę przyniósł Colm Mac Con Iomaire, muzyk grupy The Frames, który wspierał Glena również w The Swell Season. To on w duecie z Liamem Ó Maonlaíem (lider Hothouse Flowers) wystąpił w świątyni. Poruszające przemówienia (m.in. żona Maire Saaritsa, młodszy brat Richard Hansard, poeta Breandáin Ó Beaglaoich) i występy jego przyjaciół zostały przyjęte oklaskami przez żałobników. Wszyscy podkreślali, że Glen Hansard był człowiekiem o wielkim sercu. Maire podziękowała Glenowi za ich wspólne życie i poszukiwania "prawdy i piękna", które znaleźli w ich synu.

Przejmująco wypadł duet Eddiego Veddera i Markety Irglovej w utworze "The Song of Good Hope".

Członkowie najbliższej rodziny zaapelowali, by zamiast kwiatów czy prezentów przekazywać datki na rzecz organizacji Simon Community oraz Ukrainian Action. Glen Hansard zostawił żonę Maire Saaritsę i ich 5-letniego syna Christy'ego Hansarda (to jemu dedykował piosenkę "Factory Street Bells" z ostatniej płyty "Forward" duetu The Swell Season). Rodzina dzieliła życie między Dublinem a Helsinkami (Finlandia).

"Nie zobaczymy już nikogo takiego jak on!" - głosił oficjalny nekrolog w języku irlandzkim i angielskim.

Kim był Glen Hansard? Jego śmierć pogrążyła w rozpaczy miliony wrażliwców z całego świata

Lider irlandzkiej grupy The Frames szerokiej publiczności dał się poznać za sprawą występu w nakręconym minimalnym nakładem filmie "Once". Towarzyszyła mu pochodząca z Czech wokalistka i pianistka Markéta Irglova . Poznali się w 2004 r., kiedy jej rodzice na organizowany przez siebie festiwal zaprosili grupę The Frames (Irglova miała wówczas 16 lat). Podczas pracy nad "Once" ich relacja z zawodowej przekształciła się także w prywatną, jednak w 2009 r. zakończyli swój związek.

To z tego filmu pochodzi singel "Falling Slowly", który przyniósł parze Oscara za najlepszą piosenkę filmową. Razem tworzyli też duet The Swell Season, który w pierwszej dekadzie XXI wieku stworzył dwie płyty "The Swell Season" (2006) i "Strict Joy" (2009). Poza tym Hansard rozwijał swoją karierę solową. Mocno zapracowany Irlandczyk wspierał też m.in. Eddiego Veddera.

W domowym studiu Markety na Islandii (od 2012 r. mieszka w Reykiaviku, gdzie poznała producenta Sturla Míó Þórissona, za którego później wyszła - mają trójkę dzieci) powstawały nowe piosenki pod szyldem The Swell Season .

W lipcu 2025 r. ten duet wydał trzeci album "Forward". Jeszcze przed premierą tego materiału wrócili do Polski, pod koniec maja dając znakomite koncerty w Krakowie i Warszawie.

56-letni Irlandczyk angażował się w liczne akcje potrzebującym. Od lat - wspierany przez wiele innych gwiazd tamtejszej sceny - w święta Bożego Narodzenia kolędował na Grafton Street w Dublinie, a środki zebrane podczas tego wydarzenia trafiały na rzecz osób zmagających się z bezdomnością.