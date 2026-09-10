Ira otwiera nowy rozdział. "Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć"

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Po pięciu latach od premiery ostatniej studyjnej płyty "Jutro" grupa Ira powróciła z nowym singlem "Za każdy dzień". "Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca" - mówi wokalista Artur Gadowski.

Artur Gadowski, wokalista Ira z długimi siwymi włosami, w okularach przeciwsłonecznych i niebieskiej marynarce na scenie.
Artur Gadowski jest wokalistą grupy IraAKPA AKPA

"Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Przygotujcie się na potężną ścianę dźwięku. Gitary brzmią tu tak drapieżnie i mięsiście, że od pierwszych sekund ciarki gwarantowane" - mówi wokalista Artur Gadowski, który jest także autorem tekstu "Za każdy dzień".

"To nie jest zwykły singel - to esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie, podanego w niesamowicie świeżej i energetycznej formie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno. Bardzo głośno!" - dodaje frontman grupy Ira.

Ten utwór zapowiadający nadchodzący album otwiera nowy rozdział w blisko 40-letniej historii ekipy z Radomia.

Autorami muzyki do "Za każdy dzień" są dwaj gitarzyści: Piotr Konca (w zespole od 2005 r.) i Sebastian Piekarek (2003-2005 i ponownie od 2015 r.), którzy odpowiadają również za produkcję nagrania.

Ira - legenda polskiego rocka

Grupę Ira założył w Radomiu gitarzysta Kuba Płucisz. Nazwa po łacinie oznacza gniew. W pierwszym składzie poza liderem pojawili się wokalista Artur Gadowski, basista Dariusz Grudzień, perkusista Wojtek Owczarek i grający na klawiszach Grzegorz Wawrzeńczyk, który jeszcze przed nagraniem debiutanckiej płyty został zastąpiony przez Tomasza Bracichowicza.

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Lata 90. to kolejne zmiany składu, koncerty (w tym choćby trasa po ZSRR) i wydanie pierwszego albumu zatytułowanego po prostu "Ira". Przełomem była druga płyta "Mój dom" (1991), która przyniosła przeboje "Mój dom", "Nie zatrzymam się", "Nadzieja" i "Bierz mnie" i do dziś uznawana jest za największe osiągnięcie grupy. W nagraniach udział wzięli: Gadowski, Płucisz, Owczarek, gitarzysta Piotr Łukaszewski i basista Piotr Sujka.

We wrześniu 1996 r. z zespołu odszedł Kuba Płucisz, a kilka miesięcy później zawieszono działalność radomskiej formacji. Do reaktywacji doszło w 2001 r.

Dotychczasową dyskografię zamyka płyta "Jutro" (2021). Obecny skład tworzą: Artur Gadowski (wokal), Piotr Konca i Sebastian Piekarek (gitary), Piotr Sujka (bas) i Wojtek Owczarek (perkusja).

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