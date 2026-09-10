"Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Przygotujcie się na potężną ścianę dźwięku. Gitary brzmią tu tak drapieżnie i mięsiście, że od pierwszych sekund ciarki gwarantowane" - mówi wokalista Artur Gadowski, który jest także autorem tekstu "Za każdy dzień".

"To nie jest zwykły singel - to esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie, podanego w niesamowicie świeżej i energetycznej formie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno. Bardzo głośno!" - dodaje frontman grupy Ira.

Ten utwór zapowiadający nadchodzący album otwiera nowy rozdział w blisko 40-letniej historii ekipy z Radomia.

Autorami muzyki do "Za każdy dzień" są dwaj gitarzyści: Piotr Konca (w zespole od 2005 r.) i Sebastian Piekarek (2003-2005 i ponownie od 2015 r.), którzy odpowiadają również za produkcję nagrania.

Ira - legenda polskiego rocka

Grupę Ira założył w Radomiu gitarzysta Kuba Płucisz. Nazwa po łacinie oznacza gniew. W pierwszym składzie poza liderem pojawili się wokalista Artur Gadowski, basista Dariusz Grudzień, perkusista Wojtek Owczarek i grający na klawiszach Grzegorz Wawrzeńczyk, który jeszcze przed nagraniem debiutanckiej płyty został zastąpiony przez Tomasza Bracichowicza.

Lata 90. to kolejne zmiany składu, koncerty (w tym choćby trasa po ZSRR) i wydanie pierwszego albumu zatytułowanego po prostu "Ira". Przełomem była druga płyta "Mój dom" (1991), która przyniosła przeboje "Mój dom", "Nie zatrzymam się", "Nadzieja" i "Bierz mnie" i do dziś uznawana jest za największe osiągnięcie grupy. W nagraniach udział wzięli: Gadowski, Płucisz, Owczarek, gitarzysta Piotr Łukaszewski i basista Piotr Sujka.

We wrześniu 1996 r. z zespołu odszedł Kuba Płucisz, a kilka miesięcy później zawieszono działalność radomskiej formacji. Do reaktywacji doszło w 2001 r.

Dotychczasową dyskografię zamyka płyta "Jutro" (2021). Obecny skład tworzą: Artur Gadowski (wokal), Piotr Konca i Sebastian Piekarek (gitary), Piotr Sujka (bas) i Wojtek Owczarek (perkusja).