"To będą piosenki, które zna cała Polska. IRA TRIO wystąpi podczas Top of the Top Sopot Festival 2026. Przed nami wieczór z repertuarem jednego z najbardziej rozpoznawalnych zespołów w historii polskiego rocka" - taki komunikat pojawił się na oficjalnym profilu festiwalu.

Wpis u siebie udostępniła także grupa Ira. Na grafice widnieją tylko wokalista Artur Gadowski oraz gitarzyści Piotr Konca (w zespole od 2005 r.) i Sebastian Piekarek (2003-2005 i ponownie od 2015 r.). To oznacza, że w Sopocie nie pojawią się basista Piotr Sujka i perkusista Wojtek Owczarek. Pierwszy dołączył do grupy krótko po wydaniu debiutanckiej płyty "Ira" (1989), a drugi gra od samego początku.

Ira Trio na festiwalu w Sopocie

"Bez basisty i mojego ulubionego perkusisty Wojtusia nie ma nic", "Dlaczego trio? A nie cały zespół?", "A co z resztą chłopaków?" - dopytują zaniepokojeni fani, jednak ich pytania pozostały bez żadnych odpowiedzi.

Podczas festiwalu zaprezentują się również m.in. Margaret, Dawid Kwiatkowski, Piotr Kupicha, Zalia, Oskar Cyms, Kaśka Sochacka, Agnieszka Chylińska, Błażej Król, Zalewski, duet Smolik/Kev Fox, Artur Rojek, Nosowska, Igor Herbut, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Lady Pank, Małgorzata Ostrowska, Misia Furtak i Maryla Rodowicz.

Drugiego dnia (25 sierpnia) odbędzie się również konkurs o Bursztynowego Słowika - lista nominowanych zostanie ogłoszona wkrótce.

Ira - legenda polskiego rocka

Grupę Ira założył w Radomiu gitarzysta Kuba Płucisz. Nazwa po łacinie oznacza gniew. W pierwszym składzie poza liderem pojawili się wokalista Artur Gadowski, basista Dariusz Grudzień, perkusista Wojtek Owczarek i grający na klawiszach Grzegorz Wawrzeńczyk, który jeszcze przed nagraniem debiutanckiej płyty został zastąpiony przez Tomasza Bracichowicza.

Lata 90. to kolejne zmiany składu, koncerty (w tym choćby trasa po ZSRR) i wydanie pierwszego albumu zatytułowanego po prostu "Ira". Przełomem była druga płyta "Mój dom" (1991), która przyniosła przeboje "Mój dom", "Nie zatrzymam się", "Nadzieja" i "Bierz mnie" i do dziś uznawana jest za największe osiągnięcie grupy. W nagraniach udział wzięli: Gadowski, Płucisz, Owczarek, gitarzysta Piotr Łukaszewski i basista Piotr Sujka.

We wrześniu 1996 r. z zespołu odszedł Kuba Płucisz, a kilka miesięcy zawieszono działalność radomskiej formacji. Do reaktywacji doszło w 2001 r. Dotychczasową dyskografię zamyka płyta "Jutro" (2021).