IQ powróci do Polski na dwa koncerty, które odbędą się w Poznaniu (SZUM, 5 marca 2027 r.) i Warszawie (Terminal Kultury Gocław, 6 marca 2027 r.).

Bilety na te wydarzenia trafiły już do sprzedaży.

189 zł - I pula

219 zł - II pula

239 zł - w dniu koncertu.

Dodatkowo w Warszawie dostępne są miejsca siedzące:

219 zł - I pula

249 zł - II pula

269 zł - w dniu koncertu.

IQ - brytyjska gwiazda rocka progresywnego

W 1981 r. zespół wyłonił się z wcześniejszego projektu The Lens. Początkowo muzycy skupiali się na instrumentalnych eksperymentach, jednak po dołączeniu wokalisty Petera Nichollsa ich muzyka nabrała nowego wymiaru. Inspiracje czerpali przede wszystkim z takich legend prog rocka, jak Genesis, Yes czy Pink Floyd, tworząc złożone, wieloczęściowe kompozycje pełne dynamicznych zmian i emocjonalnych przejść.

W obecnym składzie występują Peter Nicholls (wokal), Mike Holmes (gitara, klawisze), Tim Esau (bas), Paul Cook (perkusja) i Neil Durant (klawisze).

Do najważniejszych osiągnięć IQ należą płyty "Tales from the Lush Attic" (debiut z 1983 r.), "Ever" (1993) oraz "Subterranea" (1997). Dorobek zamyka "Dominion" z 2025 r.

Przez zespół przewinęli się m.in. jego współzałożyciel Martin Orford (obecnie klawiszowiec Jadis), perkusista Andy Edwards (Robert Plant, Frost*) i basista John Jowitt (Frost*, Arena).