Inwazja Rocka we Wrocławiu odwołana. Zaniepokojeni fani dopytują

Muzycy TSA-Dream Team przekazali informację od organizatora koncertu Inwazja Rocka.

"W związku z zaistniałym niespodziewanie brakiem możliwości wzięcia udziału w koncercie TSA Dream Team - Luxtorpeda - 4 Szmery - Inwazja Rocka we Wrocławiu 16.10.2025, jednego z kluczowych muzyków, oraz brakiem możliwości przeniesienia wydarzenia na inny termin, jesteśmy zmuszeni odwołać wydarzenie. Środki za zakupione bilety będą zwrócone przez bileterie na konta w ciągu kilku dni" - czytamy.

"Przepraszamy za zaistniałą sytuację. Projekt na pewno wróci w innym terminie" - głosi komunikat.

Inwazja Rocka we Wrocławiu odwołana. Fani dopytują w komentarzach

Zaniepokojeni fani w komentarzach dopytują, czy chodzi o Pawła Mąciwodę, basistę TSA-Dream Team, który jest również muzykiem niemieckiej grupy Scorpions. W sierpniu ogłoszono, że nie weźmie on udziału w koncertach legendy hard rocka w Las Vegas ze względu na swoje "inne zobowiązania". W stolicy hazardu zastępował go Chuck Garric z zespołu Alice'a Coopera.

Na oficjalnym profilu polskiego basisty ostatni wpis pochodzi z 23 sierpnia - muzyk udostępnił z profilu Scorpions zwiastun biograficznego filmu o zespole.

Najbliższy koncert TSA-Dream Team ma się odbyć 6 grudnia w Klubie Studio w Krakowie. Zespół tworzą: Marek Piekarczyk (wokal), Stefan Machel (gitara), Paweł Mąciwoda (bas) i Zbigniew Kraszewski (perkusja).

