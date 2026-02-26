Lou Lou Safran to 20-letnia córka pochodzącej z Poznania Natalii Safran i jej męża Petera Safrana, brytyjskiego producenta filmowego pracującego w Hollywood. Sama podkreśla, że w sercu czuje się w stu procentach Polką, a wśród swoich największych inspiracji wymienia Jacka Kaczmarskiego, Zbigniewa Wodeckiego, Jacka Różańskiego i Tomasza "Lipę" Lipnickiego (Illusion, Lipali).

Na liście jej muzycznych fascynacji znajdują się również Jeff Buckley, Eddie Vedder, Bruce Springsteen, Alex Turner, Triggerfinger, Deftones i America.

- Są to różne klimaty, ale Alex Turner ma w swojej twórczości sporo poezji. Jeden z moich ulubionych polskich zespołów rockowych, czyli Illusion też ma przepiękne teksty piosenek. Myślę, że poezja nadaje się do każdego gatunku - mówiła w rozmowie z Interią.

Lou Lou Safran: Hymn o mijającym dzieciństwie i młodocianym buncie

W 2024 r. wzięła udział w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu jako najmłodsza uczestniczka (miała 18 lat), mierząc się z przebojem "Pod Papugami" Czesława Niemena.

Ostatni rok spędziła niemal w całości na planie filmowym, a teraz wraca do swojej pierwszej miłości, pisania piosenek. Teledysk do singla "How to Hang Out With Friends Like Nothing's Wrong" zapowiada nadchodzący album "Runway" (premiera 1 kwietnia).

"Ta piosenka jest dla mnie szczególnie ważna, bo to pierwszy rock'n'rollowy utwór, który napisałam kilka lat temu, więc kiedy ostatnio zabrałam się do jej nagrania, to czułam się tak jakbym śpiewała duet z samą sobą - jakby śpiewała go Lou Lou sprzed paru lat i dzisiejsza Lou Lou. A było to bardzo słodko-gorzkie uczucie. Ale jak ze wszystkim w życiu, widocznie tak właśnie miało być" - opowiada 20-latka.

"A mówiąc serio 'How to Hang Out [...]' jest też jedną z moich ulubionych kompozycji z płyty, bo jej aranż zainspirowały między innymi wczesne utwory Bruce'a Springsteena. Ta piosenka jest o momencie w którym przestajesz widzieć świat jako dziecko, co jest doświadczeniem i szokującym i fascynującym. Jakby z oczu spadała kurtyna, a świat zaczynał przedstawiać w całej swojej brutalności, urodzie i kolorze" - dodaje Lou Lou Safran.

W "How to Hang Out With Friends Like Nothing's Wrong" Lou Lou (wokal, chórki, gitara) towarzyszyli basista Łukasz Gronowski (Heavyquake, Adam Stachowiak), klawiszowiec Dawid Szmatuła (m.in. Kasia Wilk, Mezo), perkusista Wojtek Deręgowski (m.in. Tin̨a Karol, Rosalie., Sorry Boys, Monik̨a Lewczuk, Marcelin̨a), saksofonista Jan Adamczewski (m.in. Urszula Dudziak, Stanisława Celińska, Majka Jeżowska, Katarzyna Skrzynecka, Kasia Wilk, Mezo, Sławek Uniatowski, Bibobit) i wujek Lou Lou - Mikołaj Jaroszyk (gitary), który zajął się też reżyserią klipu.

Lou Lou ma w dorobku występy w legendarnym klubie The Troubadour w Los Angeles (to tam swoje pierwsze kroki stawiali m.in. Buffalo Springfield, Joni Mitchell i Fiona Apple), pracę w studiu z Steve'iem Van Zandtem (gitarzystą grupy E Street Band towarzyszącej Bruce'owi Springsteenowi) i piosenkę "The Mighty Crabjoys Theme" wykorzystaną w filmie "Superman" Jamesa Gunna (współtworzoną przez reżysera i Erica Nally'ego, wokalistę Foxy Shazam). Podczas występu na amerykańskim ComicCon w San Diego (na otwarciu "Peacefest") na scenie wsparł ją John Dolmayan (perkusista System of a Down), by razem wykonać jeden z największych hitów SOAD "Aerials".

Lou Lou Safran: Między Poznaniem a Hollywood

Lou Lou Safran to nie tylko wokalistka, kompozytorka i gitarzysta, ale i aktorka. Na wielkim ekranie debiutowała już jako 8-latka. Zagrała wówczas w romansie Nicholasa Sparksa "Wybór" jako córka pary bohaterów - w tym filmie pojawiły się piosenki "Daylight" zaśpiewana przez Natalię Safran i "Black Betty" w wykonaniu Natalii i jej brata Mikołaja Jaroszyka, z którym tworzą duet The Forevers.

Lou Lou pojawiła się też jako sierota prześladowana przez lalkę w "Annabelle: Narodziny zła" (najbardziej kasowa część z uniwersum horroru "Obecność") i małej rólce w filmie akcji DC Studio "Shazam: Furia Bogów".

Prosto z festiwalu w Opolu poleciała do Los Angeles kręcić "Dziewczynę na motocyklu", nowoczesną wersję kultowego filmu lat 60. z Alainem Delonem i Marianne Faithfull. Włosy Lou Lou ufarbowane zostały do roli z ciemnego brązu na blond, zaprojektowany został dla niej specjalnie do filmu czarny skórzany kombinezon, a do jazdy aktorki na tytułowym motocyklu, swojego Harleya Davidsona 1967 pożyczył do filmu sam Austin Butler, świeżo po pracy nad swoim filmem "Motocykliści". Zdjęcia kręcone były na pustyni w Joshua Tree, w kanionie Topanga i w Malibu, a ojca aktorki zagrał w filmie legenda kalifornijskiego surfingu i skatingu Steve Olsen.

Pod koniec tego roku premierę będzie miał horror "Illomen", w którym Lou Lou pojawi się na ekranie razem z m.in. Joshem Homme (Queens of The Stone Age) i Jesse Hughesem (Eagles of Death Metal). W niewielkiej roli będzie można ją również zobaczyć w powstającym filmie "Wind of Change", biografii grupy Scorpions.

