Human powraca po latach. "Przypomnimy wam magię i energię kultowego zespołu"

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

9 listopada w klubie Stodoła w Warszawie pierwszy koncert po kolejnej reaktywacji da dowodzona przez Kostka Joriadisa grupa Human. Formacja na stałe zapisała się w historii polskiego rocka za sprawą jedynej płyty - "Earth" z 1993 r. Kto obecnie pojawił się u boku lidera?

Kostek Joriadis w białej koszuli siedzi za klawiaturą instrumentu, obok mikrofon.
Kostek Joriadis powraca z nowym składem HumanSlawomir OlzackiAgencja FORUM

Wokalista i klawiszowiec Kostek Joriadis przed powstaniem Human miał na koncie współpracę z czołówką polskiej sceny (m.in. Papa Dance, Lady Pank, Bajm, Maanam, Izrael). Jako muzyk sesyjny nagrywał również z zespołami De Mono, Kult, Wilki i Chłopcy z Placu Broni.

U jego boku w Human pojawili się gitarzysta Maciek Gładysz (później m.in. Edyta Bartosiewicz, Wilki, IRA, Urszula), basista Piotr Urbanek (wcześniej Lady Pank, obecnie Perfect & Łukasz Drapała; współpracował także m.in. z Kasią Kowalską, Tadeuszem Nalepą i Kostkiem Joriadisem przy jego solowej płycie "Costec" z 1996 r.) i perkusista Krzysztof Patocki (później m.in. Bracia, Rezerwat, Perfect & Łukasz Drapała; jako muzyk sesyjny nagrywał z m.in. Kasią Kowalską, Edytą Bartosiewicz, Marylą Rodowicz, Justyną Steczkowską i Eweliną Flintą).

Ta czwórka muzyków odpowiadała za debiutancki album "Earth" (1993). Tak - mieszając m.in. hard rock, klimaty funkowe i soul - wówczas u nas nie grał nikt. Największą popularność zdobyły utwory "Polski", "Słońce moje" i "Bardzo kocham moją mamę" (na płycie pojawiła się wersja anglojęzyczna, później wydano ten utwór zaśpiewany po polsku).

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Michał Boroń

Human powraca po raz kolejny. "Samo żywe granie"

Lider kilkukrotnie próbował reaktywować ten zespół. O planach powrotu Kostek Joriadis opowiadał w 2013 r. w rozmowie z Interią. Padały deklaracje o nowej płycie, ostatecznie nic z tego nie wyszło.

Teraz ogłoszono powrót Human na scenę - zespół zagra 9 listopada w klubie Stodoła w Warszawie. U boku wokalisty i klawiszowca zaprezentują się gitarzyści Arek Kluczewski (4 Szmery, Polish Priest) i Paweł "Gunsess" Oziabło (Grzegorz Kupczyk NZB, Oddział Zamknięty), basista Robert Szewczuga (Golec uOrkiestra, Apostolis Anthimos Quartet) i perkusista Przemek Knopik.

"Przypomnimy wam magię i energię kultowego zespołu. Przedpremierowy koncert, stare przeboje i zupełnie nowa płyta. Do zobaczenia w Stodole! Będzie moc" - zaprasza Przemek Knopik.

W zapowiedzi koncertu czytamy, że "to nie będzie nostalgiczny powrót do przeszłości". "Zespół stawia na nowy autorski materiał, bezkompromisowe brzmienie i żywe granie bez cyfrowych ulepszaczy. (...) Usłyszymy premierowe utwory przygotowywane na nową płytę oraz wybrane numery z pierwszego okresu działalności Human. Samo żywe granie, mocna sekcja i rockowy groove".

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