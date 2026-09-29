Wokalista i klawiszowiec Kostek Joriadis przed powstaniem Human miał na koncie współpracę z czołówką polskiej sceny (m.in. Papa Dance, Lady Pank, Bajm, Maanam, Izrael). Jako muzyk sesyjny nagrywał również z zespołami De Mono, Kult, Wilki i Chłopcy z Placu Broni.

U jego boku w Human pojawili się gitarzysta Maciek Gładysz (później m.in. Edyta Bartosiewicz, Wilki, IRA, Urszula), basista Piotr Urbanek (wcześniej Lady Pank, obecnie Perfect & Łukasz Drapała; współpracował także m.in. z Kasią Kowalską, Tadeuszem Nalepą i Kostkiem Joriadisem przy jego solowej płycie "Costec" z 1996 r.) i perkusista Krzysztof Patocki (później m.in. Bracia, Rezerwat, Perfect & Łukasz Drapała; jako muzyk sesyjny nagrywał z m.in. Kasią Kowalską, Edytą Bartosiewicz, Marylą Rodowicz, Justyną Steczkowską i Eweliną Flintą).

Ta czwórka muzyków odpowiadała za debiutancki album "Earth" (1993). Tak - mieszając m.in. hard rock, klimaty funkowe i soul - wówczas u nas nie grał nikt. Największą popularność zdobyły utwory "Polski", "Słońce moje" i "Bardzo kocham moją mamę" (na płycie pojawiła się wersja anglojęzyczna, później wydano ten utwór zaśpiewany po polsku).

Human powraca po raz kolejny. "Samo żywe granie"

Lider kilkukrotnie próbował reaktywować ten zespół. O planach powrotu Kostek Joriadis opowiadał w 2013 r. w rozmowie z Interią. Padały deklaracje o nowej płycie, ostatecznie nic z tego nie wyszło.

Teraz ogłoszono powrót Human na scenę - zespół zagra 9 listopada w klubie Stodoła w Warszawie. U boku wokalisty i klawiszowca zaprezentują się gitarzyści Arek Kluczewski (4 Szmery, Polish Priest) i Paweł "Gunsess" Oziabło (Grzegorz Kupczyk NZB, Oddział Zamknięty), basista Robert Szewczuga (Golec uOrkiestra, Apostolis Anthimos Quartet) i perkusista Przemek Knopik.

"Przypomnimy wam magię i energię kultowego zespołu. Przedpremierowy koncert, stare przeboje i zupełnie nowa płyta. Do zobaczenia w Stodole! Będzie moc" - zaprasza Przemek Knopik.

W zapowiedzi koncertu czytamy, że "to nie będzie nostalgiczny powrót do przeszłości". "Zespół stawia na nowy autorski materiał, bezkompromisowe brzmienie i żywe granie bez cyfrowych ulepszaczy. (...) Usłyszymy premierowe utwory przygotowywane na nową płytę oraz wybrane numery z pierwszego okresu działalności Human. Samo żywe granie, mocna sekcja i rockowy groove".