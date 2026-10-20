"Czas płynie, a energia na koncertach ta sama. Zapraszamy!" - tak grupa Houk zapowiada dwa nadchodzące koncerty w Krakowie (Klub Studio, 3 listopada) i Warszawie (Stodoła, 5 listopada).

Podczas obu wieczorów na scenie pojawi się również WaluśKraksaKryzys, jeden z najgłośniejszych przedstawicieli młodego pokolenia polskiej sceny rockowej. Ostatni album "Tematy i Wariacje" (2025) przyniósł nominację do Paszportów "Polityki" w kategorii Muzyka Popularna oraz Fryderyka 2026 w kategorii Rock & Blues.

"To szansa, by ponownie usłyszeć na żywo jedną z najważniejszych formacji polskiej sceny alternatywnej i grunge" - czytamy w zapowiedzi koncertów.

Houk po latach ponownie na scenie

Liderem grupy Houk jest jedna z ikon polskiej sceny niezależnej. Darek "Maleo" Malejonek to wokalista, gitarzysta, członek legendarnych zespołów: Kultura, Izrael, Moskwa, Armia, Houk, 2Tm2,3 i Arka Noego, założyciel i lider Maleo Reggae Rockers. Działalność muzyczną rozpoczął w pierwszej połowie lat 80. w grupie Kultura.

Wkrótce połączył siły z Robertem Brylewskim, inną ikoną polskiej sceny niezależnej i liderem Brygady Kryzys, w zespołach Izrael-Kultura i Izrael. To od przełomowej płyty "Nabij faję" (1985) Maleo liczy swoją obecność na scenie.

Jako basista występował i nagrywał z formacjami Moskwa (lata 1986-1988) i Armia (1990-1993). Z tym drugim zespołem zarejestrował m.in. album "Legenda", który do dziś cieszy się nomen omen legendarnym statusem.

Do gitary powrócił pod koniec lat 80., kiedy znalazł się w składzie grupy Houk z muzykami znanymi wcześniej z m.in. Deutera. Zespół połączył garażowe granie z pogranicza hard rocka, grunge'u i inspiracji Jimim Hendriksem, błyskawicznie zyskując kultowy status za sprawą drugiej płyty "Transmission Into Your Heart" z lutego 1994 r.

Pół roku później Maleo rozwiązał skład, a do współpracy zaprosił muzyków grupy Ahimsa. U jego boku pojawili się Paweł "Gruby" Krawczyk (gitara, obecnie Hey), Tomek "Bolek" Sierajewski (gitara), Mirosław "Miro" Grewiński (bas, obecnie rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie) i Tomasz "Tomik" Grewiński (perkusja, obecnie szef wytwórni Kayax). Ta ekipa odpowiadała za album "Generation X" (1995), z którym Houk po ponad 30 latach zagrał na tegorocznym Festiwalu w Jarocinie.

Houk A.D. 2026 w składzie z płyty "Generation X", Maleo drugi z lewej Bartosz Mieloch materiały prasowe

- Od wielu lat ludzie pytali mnie: czy jest szansa na reaktywację Houka, zawsze odpowiadałem, że nie ma, nie miałem nigdy takich planów, dopóki sprawą nie zajął się Michał Wiraszko, w tym roku dyrektor artystyczny Jarocin Festiwal, który naprawdę wymyślił ten powrót perfekcyjnie i umiał przekonać chłopaków, a na końcu przekonał też i mnie - opowiadał Maleo w rozmowie z Interią jeszcze przed powrotem w Jarocinie.