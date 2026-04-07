Rockowa supergrupa powróci do Polski 10 września. Koncert odbędzie się w Atlas Arenie w Łodzi. Sprzedaż biletów (w cenie od 249 zł) rozpocznie się 9 kwietnia o godz. 11:00.

Hollywood Vampires to projekt inspirowany legendarnym klubem muzyków z lat 70., założonym przez Alice Coopera, którzy spotykali się m.in. w Rainbow Bar and Grill na Sunset Strip w Los Angeles. Wśród nich byli najwięksi artyści swoich czasów - outsiderzy, ikony popkultury, których łączyło poczucie wspólnoty, życie na własnych zasadach, pasja do muzyki i mocno zakrapiane wieczory. Jak pisał Bernie Taupin (współpracownik Eltona Johna), opisując fenomen historycznego Hollywood Vampires, była to grupa, w której "nikt nie czuł się ważniejszy od innych", a jedyną zasadą była wolność i autentyczność.

Hollywood Vampires wracają do Polski

Trzon działającej od 2012 r. formacji stanowią Alice Cooper (wokal), Johnny Depp (gitara), Joe Perry (gitarzysta Aerosmith) i Tommy Henriksen (gitara, klawisze).

W wersji koncertowej obecnie wspierają ich Glen Sobel (perkusista Alice Coopera), basista Chris Wyse (nagrywał z m.in. Ozzym Osbourne'em, The Cult i Ace'em Frehleyem) oraz Buck Johnson (klawiszowiec i gitarzysta wspierał m.in. Aerosmith).

"Koncerty Hollywood Vampires to nie tylko muzyka, ale widowisko łączące klasyczny rock z teatralną oprawą. Publiczność może spodziewać się zarówno autorskich utworów zespołu, jak i kultowych coverów legend rocka" - zapraszają organizatorzy z DM Agency.

Jedyny koncert Hollywood Vampires w Polsce odbędzie 10 września w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety od 249 zł trafią do sprzedaży 9 kwietnia o godz. 11:00

Dotychczasowy dorobek supergrupy to studyjne płyty "Hollywood Vampires" (2015) i "Rise" (2019) z autorskimi nagraniami i trzema coverami: "Heroes" Davida Bowiego, "You Can't Put Your Arms Around a Memory" Johnny'ego Thundersa oraz "People Who Die", który stworzył Jim Carroll. Dodatkowo w 2023 r. pojawił się koncertowy album "Live in Rio".

