Jak już informowaliśmy, 32. edycja Castle Party odbędzie się w dniach 16-19 lipca w Bolkowie.

Festiwal od lat przyciąga do Bolkowa miłośników gotyckiego i alternatywnego brzmienia, a jego charakterystycznym elementem pozostaje połączenie muzyki z historyczną scenerią średniowiecznego zamku. Oprócz koncertów wydarzenie obejmuje także warsztaty, wystawy, pokazy mody alternatywnej oraz spotkania z twórcami. Organizatorzy deklarują, że ich celem jest tworzenie bezpiecznej, otwartej i przyjaznej przestrzeni dla wszystkich uczestników. Castle Party promuje różnorodność i akceptację, a każdego roku integruje tysiące uczestników z Polski i zagranicy.

Castle Party 2026 bez VNV Nation. Jest oficjalny komunikat

Głównymi gwiazdami tegorocznej edycji mieli być VNV Nation (Wielka Brytania, future pop), mający liczne grono oddanych fanów w Polsce Moonspell (Portugalia, gothic metal) i Skáld (Francja, skandynawski pagan folk). Na dwa dni przed rozpoczęciem festiwalu okazało się, że pierwszy z headlinerów nie dotrze do Polski.

Przyczyną są zdrowotne problemy spowodowane silnym bólem pleców Ronana Harrisa, pochodzącego z Irlandii wokalisty VNV Nation - te dolegliwości trwają już ponad rok. Szczegóły przekazał sam zainteresowany w swoim oświadczeniu.

"W zeszłym tygodniu musiałem przejść operację, aby rozwiązać problem. Teraz, gdy wiadomo już, co go powodowało, jasne jest, że gdybym zwlekał, istniałoby duże ryzyko, że podczas któregoś z koncertów doświadczyłbym potwornego bólu, a także że doszłoby do dalszych uszkodzeń. Nie byłoby to dobre widowisko dla nikogo - ani dla mnie, ani dla was" - podkreślił Ronan Harris.

Po operacji wokalistę czeka trwająca kilka tygodni rekonwalescencja, a także czteromiesięczna specjalistyczna fizjoterapia.

W związku z tym VNV Nation został zmuszony do przełożenia najbliższych koncertów. Festiwalowe występy (w tym podczas Castle Party) mają odbyć się w 2027 r.

"Jeszcze kilka tygodni temu nie miałem pojęcia, że znajdę się w takiej sytuacji i liczyłem na najlepsze możliwe rozwiązanie. Gdyby istniała jakakolwiek inna możliwość, skorzystałbym z niej, ale jej nie było, więc muszę zastosować się do zaleceń moich specjalistów. (...) W najbliższych miesiącach chcę skupić się na powrocie do pełnej sprawności. Chcę także dokończyć album, nad którym prace były już zbyt wiele razy przerywane" - dodał Ronan Harris.

Frontman VNV podkreślił, że jest mu przykro z takiego obrotu spraw. Zaapelował do fanów o cierpliwość i wyrozumiałość.

Dodajmy, że brytyjski projekt miał zagrać na Castle Party 17 lipca na zakończenie sceny zamkowej. Organizatorzy błyskawicznie znaleźli zastępstwo - do Bolkowa powróci szwedzka grupa Covenant.

Castle Party 2026: Szczegółowa rozpiska koncertów

Czwartek, 16 lipca 2026 - Scena parkowa

•Meluzyna

•After The Sin

•Mayflower Madame

•Denut

•A Projection

•Merciful Nuns

Piątek, 17 lipca 2026

Scena zamkowa

•The Last Digital Angel

•She Pleasures Herself

•Rotersand

•Empathy Test

•Hocico

•Diary of Dreams

•Covenant

Scena parkowa

•Wolfpack Heading Nowhere

•Thy Worshiper

•On All Focus

•The Devil's Trade

•Wyatt E

•Wolvennest

•Sierra Veins (Night Show)

Dodatkowo o godzinie 22:00 zaplanowano tradycyjny pokaz ognia.

Sobota, 18 lipca 2026

Scena zamkowa

•Her Own World

•The Silverback

•Long Night

•Dawn of Ashes

•The 3rd And The Mortal

•Tribulation

•Moonspell

Scena parkowa

•Infamis Tenebre

•The Allegorist

•In Slaughter Natives

•Xotox

•This Morn' Omnia

•Hybryds

Niedziela, 19 lipca 2026

Scena zamkowa

•Agonised Too

•White Ritual

•Horskh

•Rue Oberkamph

•Traitrs

•Cold Cave

•Skáld

Scena parkowa

•Death By Love

•Autoscopy

•Mortes

•Unter Null

•Rein

•Extize (Night Show).