Na razie ogłoszono daty blisko 60 koncertów w USA. W 2027 r. "Roger Waters Presents LEGACY - A Pink Floyd Show" ma dotrzeć również do Europy.

Za ten projekt odpowiadają Roger Waters - lider Pink Floyd z lat 70. - i jego syn, Harry Waters, który stanie na czele 10-osobowego zespołu, który przypomni klasyki brytyjskiej formacji z tamtej dekady.

"Doświadcz na żywo muzyki, która zdefiniowała pokolenia... i wciąż to robi. Przeżyj ponownie magię Pink Floyd z lat 1971-1979. To podróż przez złote lata z przełomowymi piosenkami z płyt 'The Dark Side of the Moon', 'Wish You Were Here', 'Animals' i 'The Wall'" - tak zapowiadane są przyszłoroczne koncerty, a całość ma otrzymać również specjalną oprawę wizualną inspirowaną oryginalnymi pracami autorstwa Rogera Watersa.

Roger Waters i Harry Waters przypomną klasyki Pink Floyd

"Te piosenki znaczyły tak wiele dla tak wielu ludzi przez tyle lat i nie mogę się doczekać, aż publiczność znów się zjednoczy i doświadczy ich na żywo. Harry zebrał wspaniały zespół i nie mogę się doczekać, aż fani na całym świecie zobaczą wyjątkowe widowisko, które razem stworzyliśmy" - podkreśla 83-letni Roger Waters.

Na scenie projekt w roli muzycznego kierownika przedstawi 49-letni Harry Waters. Matką najstarszego syna Rogera jest druga żona rockmana - Carolyne Christie, która rozwiodła się z muzykiem Pink Floyd w 1992 r., kiedy był on już poza tym zespołem. Harry w latach 2002-2016 wspierał swojego ojca na scenie jako klawiszowiec. Poza tym w 2023 r. koncertował w składzie Colonel Les Claypool's Fearless Flying Frog Brigade, wykonując z zespołem lidera Primus album "Animals" Pink Floyd w całości.

"Od razu się w tej muzyce zakochałem. Miała na mnie ogromny wpływ, niezależnie od uprzedzeń, bo to była muzyka taty. Do dziś ją głęboko kocham. Współpraca z tatą przy tej nowej produkcji to dla mnie wielki zaszczyt i jestem niezmiernie wdzięczny, że mogę zaprezentować tę muzykę starym i nowym fanom na całym świecie. Zamierzamy odtworzyć albumy w sposób autentyczny, tak dokładnie, jak to tylko możliwe" - mówi Harry Waters, który jako 2-latek pojawił się we wstępie do utworu "Goodbye Blue Sky" z płyty "The Wall" Pink Floyd (1979).

W kwietniu rozpoczęły się poszukiwania wokalisty, którego głos najbardziej przypominałby wokal Rogera z młodości. Ostatecznie spośród ponad 3000 kandydatów wybrano Cliftona Davida Broadbridge'a, Kanadyjczyka mieszkającego obecnie w Nashville.

"Jeśli chodzi o współpracę z samym Rogerem... brakuje słów, by to opisać. Współdziałanie z twórcą muzyki, która ukształtowała całe moje życie, to spełnienie marzeń i przeżycie jedyne w swoim rodzaju. Naprawdę nie mogę się doczekać, by to wszystko się zaczęło" - opowiada Edoardo Scordo (gitara, wokal), znany również z Brit Floyd.

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Specjalne miejsce na scenie będzie miał 69-letni perkusista Graham Broad, który od końca lat 80. towarzyszył Rogerowi Watersowi w jego solowych dokonaniach, a także m.in. Tinie Turner, Mike'owi Oldfieldowi, The Beach Boys i Tony'emu Banksowi z Genesis.

Poza tym skład projektu uzupełniają jeszcze znani z występów w Brit Floyd: chórzystki Eva Avila (prywatnie żona Edoardo Scordo) i Genevieve Little, Ryan Saranich (saksofon, instrumenty perkusyjne, gitara, klawisze) oraz Matt Riddle (klawisze), a także Antonello Pudva (gitara) i Dahniel Knight (bas).

Roger Waters: Pink Floyd to mój projekt

Przypomnijmy, że Roger Waters - jeden ze współzałożycieli Pink Floyd - funkcję lidera objął w 1968 r., po rozstaniu z chorym na schizofrenię Sydem Barrettem. W zespole był już, początkowo jako drugi gitarzysta, David Gilmour, dawny kolega Barretta i Watersa z czasów szkolnych. Skład uzupełniali perkusista Nick Mason i grający na instrumentach klawiszowych Rick Wright.

Do 1981 r. zespół pozostawał kwartetem, odpowiadając za największe klasyki nagrane pod tym szyldem. Choć z czasem udział Gilmoura stawał się coraz większy, w zespole cały czas pierwsze skrzypce grał Roger Waters, odpowiadając w dużej mierze choćby za kształt pomnikowego albumu "The Dark Side of the Moon" (1973). "Oczywiście byliśmy zespołem, było nas czterech, wszyscy wnieśliśmy swój wkład - ale to mój projekt i ja go napisałem. Więc... bla bla!" - irytował się Waters po latach w rozmowie z "The Telegraph".