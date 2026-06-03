Przypomnijmy, że Impact Festival odbywał się w różnych miastach Polski w latach 2012-2019 (z przerwą w 2016 r.). Impreza gościła takie gwiazdy ciężkiego grania, jak m.in. Black Sabbath, Tool, Red Hot Chili Peppers, Rammstein, Slipknot, System of a Down, Ghost, Korn, Aerosmith, Gojira, Alter Bridge, Linkin Park, Ozzy Osbourne i Bullet for My Valentine.

Ostatnia edycja to jednodniowy festiwal w Tauron Arenie Kraków (11 czerwca 2019 r.). Główną gwiazdą był Tool, którym towarzyszyli Alice In Chains, Black Rebel Motorcycle Club, Uncle Acid & The Deadbeats, 1000 Mods oraz Fiend.

Impact Festival 2026: Limp Bizkit zwiedzają Kraków

Po kilku latach przerwy Live Nation ogłosił, że kolejna edycja odbędzie się 3 czerwca, ponownie w Tauron Arenie Kraków. Główną gwiazdą imprezy jest Limp Bizkit, amerykańska legenda nu metalu.

Już 28 maja w Krakowie pojawił się Wes Borland, gitarzysta Limp Bizkit. Muzyk w mediach społecznościowych oznaczył swoją partnerkę, dodając wpis, że do stolicy Małopolski dotarł przed resztą zespołu. Z relacji dowiadujemy się, że gitarzysta odwiedził m.in. Rynek Główny i Zamek Królewski na Wawelu.

Na jednym ze zdjęć z lokalnych knajp znaleźli się także Fred Durst, wokalista Limp Bizkit, oraz Ecca Vandal, która będzie poprzedzać główną gwiazdę wieczoru w Tauron Arenie Kraków.

Prywatnie partnerem Vandal jest Richie Buxton, koncertowy basista Limp Bizkit. Na scenie zastąpił on Sama Riversa, który zmarł 18 października 2025 r. w wieku 48 lat.

Dodajmy, że niemal w ostatniej chwili z rozpiski Impact Festivalu wypadł amerykański raper Nettspend ("nieprzewidziane okoliczności"). W planie zastąpi go polski raper Drabusheyka. Bilety na festiwal są wciąż w sprzedaży.

Impact Festival 2026 - harmonogram występów:

18:00 - otwarcie drzwi

19:10 - Drabusheyka

20:00 - Ecca Vandal

21:15 - Limp Bizkit.

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