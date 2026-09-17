Guns N' Roses: Rozpadaliśmy się niczym atom. 35 lat "Use Your Illusion"

Michał Boroń

Michał Boroń

"Appetite for Destruction" dał Guns N' Roses tytuł jednego z najlepszych debiutów w historii rocka, ale to dwuczęściowy album "Use Your Illusion" katapultował zespół do grona stadionowych gwiazd. "Za kulisami, za całą tą fasadą, rozpadaliśmy się niczym atom" - nie krył po latach Slash.

Axl Rose z Guns N' Roses w 1992 roku na scenie, w czerwonej bandanie i czarnym topie z numerem 22.
Axl Rose (Guns N' Roses) w 1992 r.Michael PutlandGetty Images

Za sprawą debiutanckiego albumu "Appetite For Destruction" (1987) do Guns N' Roses przylgnęła łatka "najniebezpieczniejszego zespołu na świecie".

Zainteresowanie wokół grupy podtrzymała wydana pod koniec 1988 roku płytka "G N' R Lies", ale zawierała wcześniej znany materiał z EP-ki "Live ?!*@ Like A Suicide", akustyczną wersję "You're Crazy" i raptem trzy premierowe utwory.

Guns N' Roses - najniebezpieczniejszy zespół na świecie

Muzyków mocno pochłonął rock'n'rollowy tryb życia, a nie wszyscy byli sobie w stanie poradzić z problemami. Grający na gitarze Slash po latach przyznał, że używki były przeszkodą stojącą na drodze na szczyt. Na początku lat 90. podjął kolejną próbę poradzenia sobie z nałogiem. Na tyle skutecznie udało mu się odstawić niektóre substancje, że razem z basistą Duffem McKaganem próbował opanować uzależnienie perkusisty Stevena Adlera. Ten jednak stawał się coraz większym ciężarem podczas prac nad nowym materiałem.

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"Ponowne zejście się w jedno miejsce Izzy'ego, Axla, Duffa i mnie było czymś fajnym. Oraz mniej lub bardziej otrzeźwiającym" - wspominał tamte chwile Slash w autobiografii

Do wspomnianych muzyków: Izzy'ego Stradlina (gitara), Axla Rose'a (wokal) i Duffa McKagana (bas) dołączył ściągnięty przez Axla grający na klawiszach Dizzy Reed. Szybko okazało się, że potrzebny będzie nowy perkusista. Steven Adler zawalał próby, coraz gorzej radził sobie w studiu (do nagrania utworu "Civil War" zespół miał podchodzić aż 30 razy) i ostatecznie w lipcu 1990 r. został zwolniony.

"Trudno zaprzeczyć, że wywalenie Stevena za to z Guns N' Roses było poniekąd absurdalne i wyjątkowo okrutne" - przyznawał po latach Slash.

Mężczyzna z bujnymi, kręconymi włosami grający na gitarze elektrycznej w skórzanej kurtce z frędzlami, skupiony na grze na scenie koncertowej.
Slash (Guns N' Roses) w 1991 r.Koh Hasebe/Shinko MusicGetty Images

Guns N' Roses: Liczył się efekt

"Prawda jest taka, że mieliśmy gdzieś, kto co i ile ich bierze. Obchodziła nas tylko praca i postępy, szczególnie teraz, kiedy w końcu mieliśmy utwory do nagrania i zarezerwowane koncerty. W d..ie mieliśmy przyczynę, liczył się efekt" - dodawał w swojej biografii Duff.

W miejsce zmagającego się z demonami Adlera pojawił się Matt Sorum (przez chwilę występował w The Cult). Ta zmiana okazała się bardzo udana, a Axl Rose przyznawał, że to właśnie Sorum sprawił, że zespół nie poszedł w rozsypkę. Ekipa miała już przygotowane 36 utworów w wersji demo z przeznaczeniem do nagrania na podwójny album - już w założeniu Axl Rose planował wydać swoje najambitniejsze dzieło. Niektóre z utworów miały kilkuletnią historię - muzycy później uznali, że należy zrobić z nimi porządek i połączyć przeszłość i przyszłość zespołu.

Pierwotnie płyty "Use Your Illusion I & II" miały ukazać się jeszcze w kwietniu 1991 r., ale prace nad materiałem w studiu przeciągały się. Kilka ostatnich utworów nagrano już między koncertami, a poprawki (szczególnie miksy) przeciągały się do ostatniej chwili. Axlowi zależało na uzyskaniu "majestatycznej produkcji" (stąd wszechobecność klawiszy i syntezatorów). "W ostatecznym rozrachunku okazało się, że to, co stworzył było genialne. Nie mam pewności, czy oddawało ducha Gunsów w moim rozumieniu, ale należy przyznać, że brzmiało niesamowicie" - przyznawał po latach Slash, zwolennik bardziej surowego i hardrockowego oblicza.

Kobieta w krótkiej, czarnej sukience z ozdobami i mężczyzna w czarnej, rozpiętej koszuli oraz skórzanych spodniach, z długimi blond włosami i ciemnymi okularami, idą razem, trzymając się za ręce.
Duff McKagan (Guns N' Roses) w 1991 r.Jeff Kravitz/FilmMagic, IncGetty Images

Ostatecznie 30 nagranych utworów trafiło na dwie osobne płyty (w dodatku wydanych tego samego dnia - 17 września 1991 r.), co było niespotykaną wcześniej praktyką.

"Chcieliśmy, żeby wszystkie piosenki mogły się ukazać, ale nie na jednym, bardzo długim albumie, bo to byłoby bardzo pompatyczne i zapewne odbiłoby się niekorzystnie w kwestii finansowej na naszych fanach. A tak mogą wybrać, czy kupić jedną czy dwie płyty" - tłumaczył Slash w "Metal Hammerze".

"Podwójny album kosztowałby 25-30 dolarów, młody dzieciak nie mógłby sobie na to pozwolić, dlatego on i jego kumpel mogą kupić po jednej płycie, i odegrać od siebie nawzajem. Również, nikt tego jeszcze nie próbował, i znacie nas, lubimy próbować gówna, którego nikt jeszcze nie próbował" - dodał gitarzysta Gunsów.

Izzy Stradlin: Miałem tego dość

Jeszcze przed premierą ostatni koncert (na stadionie Wembley w Londynie, 31 sierpnia 1991 r.) z zespołem dał coraz mocniej oddalający się od reszty gitarzysta i współzałożyciel Gunsów Izzy Stradlin, który w tamtym okresie był już całkiem czysty od wszelkich używek. Obywający się bez "wspomagania" muzyk miał dość zachowania swoich kolegów - nie tylko poza ekscesami związanymi z nielegalnymi substancjami dochodziły też awantury z fanami na koncertach związane z coraz częstszymi opóźnieniami, w czym królował Axl. "Miałem tego dość" - komentował później Stradlin, który ostatni koncert z Gunsami dał 31 sierpnia 1991 r. na stadionie Wembley w Londynie. Oficjalnie jego odejście ogłoszono 7 listopada, niespełna dwa miesiące po premierze "Use Your Illusion".

"Odejście Izzy'ego nastąpiło tak szybko, bez zamieszania, rozgłosu i medialnego szumu. I choć dla zespołu była to radykalna zmiana, świat na zewnątrz przeszedł obok tego obojętnie. Wpływ na to mógł mieć zapewne fakt, że płyty ukazały się tuż przed powrotem na trasę" - wspominał Slash.

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Podwójny album okazał się gigantycznym sukcesem komercyjnym. Płyty zadebiutowały na szczycie notowania "Billboardu", ale lepiej wypadła "dwójka" - 770 tys. egzemplarzy wobec 685 tys. "jedynki". Ten wynik wyrównał dopiero w 2004 r. amerykański raper Nelly z płytami "Sweat" i "Suit". Do dziś na całym świecie rozeszło się ponad 35 mln obu części, a każda z nich tylko w USA siedmiokrotnie pokryła się platyną.

Guns N' Roses: Lepiej być już nie mogło

"Wydawaliśmy dwa albumy, które tego samego dnia zadebiutowały na pierwszym i drugim miejscu. Lepiej być już nie mogło. Ale za kulisami, za całą tą fasadą, rozpadaliśmy się niczym atom" - przyznawał po latach Slash.

Do całkowitego rozpadu doszło w latach 1996-97 - wtedy to z zespołu odeszli Slash, Duff McKagan i Matt Sorum. W Gunsach nie było też już gitarzysty Gilby'ego Clarke'a, który w latach 1991-94 zastąpił Izzy'ego Stradlina. U boku Axla Rose'a został tylko Dizzy Reed.

W 2008 r., 15 lat po płycie "The Spaghetti Incident?" z punkowymi coverami, pojawił się ostatni studyjny album Gunsów, czyli "Chinese Democracy". To przede wszystkim dzieło Axla Rose'a, któremu towarzyszyło kilkunastu muzyków i ponad 20 osób dbających o brzmienie (produkcja, miksy, inżyniera dźwięku, mastering), a całość pochłonęła 13 mln dolarów, co dało mu drugie miejsce na liście najdroższych albumów wszech czasów.

Blisko dwie dekady po rozstaniu ze Slashem i Duffem doszło do wielkiego "reunion" Guns N' Roses (wiosna 2016 r.). Ich triumfalny powrót do składu przełożył się na finansowe sukcesy - trasy z udziałem oryginalnego gitarzysty i basisty przyniosły setki milionów dolarów. Grupa po latach ponownie dotarła do Polski, występując u nas w różnych miastach w 2017, 2018, 2022, 2025 i 2026 r.

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