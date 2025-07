1 maja koncertem w Inczon (Korea Południowa) rozpoczęła się trasa "Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour", w ramach której zaplanowano 30 występów na całym świecie. Przypomnijmy, że Guns N' Roses w ramach tego objazdu 12 lipca pojawią się na PGE Narodowym (koncert organizuje Live Nation).

Na tej trasie w składzie rockowej legendy zadebiutował nowy perkusista Isaac Carpenter. Po 19 latach zastąpił on Franka Ferrera.

Guns N' Roses - ceny biletów na koncert w Warszawie

Fani w sieci szukają informacji o cenach wejściówek na PGE Narodowy. Bilety wciąż dostępne są w sprzedaży w następujących cenach:

Płyta EE: 633 zł

Płyta: 417 zł

Trybuny: 188 - 600 zł

Miejsca przy przejściu: 244 - 657 zł

Official Platinum Ticket: 335 - 1426 zł

VIP pakiet: od 1153 zł.

Przypomnijmy, że w obecnym składzie Gunsów występuje trójka liderów z początków działalności: Axl Rose (wokal), Slash (gitara) i Duff McKagan (bas), których wspierają klawiszowiec Dizzy Reed, gitarzysta Richard Fortus, grająca na instrumentach klawiszowych Melissa Reese (odpowiedzialna również za chórki) oraz wspomniany nowy perkusista Isaac Carpenter.

W Warszawie w roli gościa specjalnego pojawi się hiphopowa grupa Public Enemy.

Guns N' Roses w Warszawie - harmonogram koncertu:

16:00 - otwarcie bram dla posiadaczy biletów Early Entrance

16:30 - otwarcie wszystkich bram

18:00 - Public Enemy

19:15 - Guns N' Roses.

W dniu wydarzenia dach będzie zamknięty, tzn. nie będzie widać nieba. W Warszawie opady deszczu spodziewane są w godzinach przedpołudniowych.

Na jakie utwory mogą liczyć uczestnicy koncertu na PGE Narodowym? Wiadomo, że nie zabraknie takich przebojów, jak m.in. "Paradise City", "Welcome to the Jungle", "November Rain", "Sweet Child O' Mine", "You Could Be Mine", "Knockin' on the Heaven's Door" (z repertuaru Boba Dylana) i "Slither" z dorobku Velvet Revolver, czyli grupy w której grali m.in. Slash i Duff McKagan po rozstaniu z Guns N' Roses.

Zespół często sięga też po covery takie, jak m.in. "Live and Let Die" Wings, "Wichita Lineman" Jimmy'ego Webba i "Down on the Farm" UK Subs (z Duffem w roli głównego wokalisty). W ostatnim czasie w setliście pojawiły się utwory Black Sabbath "Never Say Die" i "Sabbath Bloody Sabbath" - Gunsi byli jedną z gwiazd "Back to the Beginning" w Birmingham, pożegnalnego koncertu Black Sabbath właśnie.

- Jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tej części mojego życia. To bardzo pozytywna grupa ludzi i nie mogę się doczekać tego, co będzie dalej z nami - powiedział Interii Duff McKagan, pytany o plany związane z Guns N' Roses.

