Guns N' Roses, otwiera się w nowym oknie (ukształtowany w 1985 roku) w zaledwie kilka lat z zespołu klubowego przeistoczył się w globalne zjawisko, zaś ich utwory do dziś uchodzą za esencję rockowej energii.

Historia kultowej formacji zaczyna się od połączenia dwóch lokalnych składów: L.A. Guns i Hollywood Rose. Z tego połączenia narodził się zespół, który szybko ustabilizował klasyczny skład: Axl Rose na wokalu, Slash i Izzy Stradlin na gitarach, Duff McKagan na basie i Steven Adler na perkusji.

Guns N' Roses wezmą oddech od wspólnych tras. "Tworzymy indywidualnie"

Azja i Australia to kolejne przystanki na trasie Guns N' Roses, jednak, jak się okazuje, mogą być ostatnimi na najbliższy czas.

"Uporamy się z tymi koncertami i w przyszłym roku zrobimy sobie wolne. Ale mamy sporo materiału do opracowania i mam nadzieję, że tym się właśnie zajmiemy. Mamy tyle materiału, ale jest on rozgrzebany. Przeczesanie tego materiału i praca nad nim zajmie dużo czasu i wysiłku. A tego nie da się robić na trasie. Dla mnie komponowanie na trasie jest łatwe, ale ja jestem w tym jedyny. Duff robi swoje, Axl robi swoje. Tworzymy indywidualnie. Ale zebranie nas razem podczas trasy jest niemal niemożliwe" - wyznał Slash w wywiadzie dla "Trunk Nation".

Przypomnijmy, że w 2027 roku Slash wyruszy w trasę w celu promocji jego najnowszego krążka. Album "Flying Blind" ukaże się już 26 lutego 2027 roku, zaś w ramach trasy koncertowej Slash zagra 9 czerwca na Letniej Scenie Progresji w Warszawie.