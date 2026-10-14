Guns N' Roses planują większą przerwę. "Tego nie da się robić na trasie"

Bartłomiej Warowny

Bartłomiej Warowny

Wygląda na to, że wierni fani Guns N' Roses muszą spieszyć się z planowaniem uczestniczenia w koncertach kultowej grupy. Jak się okazuje, w 2027 roku formacja nie widzi możliwości wspólnego koncertowania.

Axl Rose ze słuchawką w uchu, w czarnej koszulce i łańcuszkach, w fioletowym świetle i mgle
Axl RoseAllen J. Schaben / ContributorGetty Images

Guns N' Roses, otwiera się w nowym oknie (ukształtowany w 1985 roku) w zaledwie kilka lat z zespołu klubowego przeistoczył się w globalne zjawisko, zaś ich utwory do dziś uchodzą za esencję rockowej energii.

Historia kultowej formacji zaczyna się od połączenia dwóch lokalnych składów: L.A. Guns i Hollywood Rose. Z tego połączenia narodził się zespół, który szybko ustabilizował klasyczny skład: Axl Rose na wokalu, Slash i Izzy Stradlin na gitarach, Duff McKagan na basie i Steven Adler na perkusji.

Zobacz również:

Paul McCartney
Rock

Paul McCartney ma problem z nowym filmem o sobie. Zwrócił uwagę na szczegół

Alicja Rudnicka
Alicja Rudnicka

Guns N' Roses wezmą oddech od wspólnych tras. "Tworzymy indywidualnie"

Azja i Australia to kolejne przystanki na trasie Guns N' Roses, jednak, jak się okazuje, mogą być ostatnimi na najbliższy czas.

"Uporamy się z tymi koncertami i w przyszłym roku zrobimy sobie wolne. Ale mamy sporo materiału do opracowania i mam nadzieję, że tym się właśnie zajmiemy. Mamy tyle materiału, ale jest on rozgrzebany. Przeczesanie tego materiału i praca nad nim zajmie dużo czasu i wysiłku. A tego nie da się robić na trasie. Dla mnie komponowanie na trasie jest łatwe, ale ja jestem w tym jedyny. Duff robi swoje, Axl robi swoje. Tworzymy indywidualnie. Ale zebranie nas razem podczas trasy jest niemal niemożliwe" - wyznał Slash w wywiadzie dla "Trunk Nation".

Przypomnijmy, że w 2027 roku Slash wyruszy w trasę w celu promocji jego najnowszego krążka. Album "Flying Blind" ukaże się już 26 lutego 2027 roku, zaś w ramach trasy koncertowej Slash zagra 9 czerwca na Letniej Scenie Progresji w Warszawie.

Radek Liszewski (Weekend) podczas Roztańczonego PGE Narodowego. Jak zaskoczył publiczność?Bartłomiej WarownyINTERIA
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze