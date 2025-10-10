Guns N' Roses o pracy nad nowym albumem. "Gdy próbowaliśmy, wszystko się sypało"

Slash, gitarzysta grupy, w rozmowie z "Guitar World" przyznał, że proces tworzenia w Guns N' Roses nigdy nie był prosty. "Jest już tyle materiału, że wszystko sprowadza się do dyscypliny, by w końcu usiąść i się w to wgryźć" - mówił. "Ale z Guns jest tak, że nigdy nie da się tego zaplanować. Nie możesz usiąść i powiedzieć: 'W tym czasie zrobimy to i tamto'. Za każdym razem, gdy próbowaliśmy, wszystko się sypało."

Rytmiczny gitarzysta Richard Fortus jeszcze w 2018 roku zapewniał, że nowy album pojawi się "szybciej, niż myślicie". Duff McKagan dodawał w 2019 roku: "To prawda, że coś się dzieje, ale w Guns N' Roses lubimy nie mówić o wszystkim. To, co ma być to będzie."

Singlowe preludium

Od czasu powrotu Slasha i McKagana w 2016 roku zespół wydał kilka utworów: "Absurd", "Hard Skool", "Perhaps" i "The General". Wszystkie jednak bazowały na materiałach z sesji do "Chinese Democracy" z lat 1998-2007. Prawdziwie nowe kompozycje z tej reaktywacji jeszcze nie ujrzały światła dziennego.

Slash zachowuje jednak optymizm: "To po prostu dzieje się spontanicznie, przez jakąś inspirację, która to wyzwala. I nagle wszystko rusza. To przyjdzie. Wiem, że przyjdzie, bo wszyscy o tym myślą. Po prostu wydarzy się, gdy będzie na to czas."

Guns N' Roses nie schodzą ze sceny

Obecnie Guns N' Roses koncertuje w Ameryce Południowej po zakończeniu tras po Europie i Bliskim Wschodzie. W lipcu zagrali też na pożegnalnym koncercie Black Sabbath "Back to the Beginning".

Ich występ na Glastonbury w 2023 roku został oceniony przez NME jako "jedno z najmocniejszych setów w ostatnich latach" - bez problemów dźwiękowych, z Axlem Rose'em w dobrej formie wokalnej i Slashem w szczytowej dyspozycji.

Nowa płyta Guns N' Roses wciąż pozostaje tajemnicą, ale dla fanów legendy rocka każdy nowy singiel i każdy koncert to kolejny krok w stronę długo wyczekiwanego powrotu.

