Markowski ogłosił swoją rezygnację w 2019 roku, tłumacząc decyzję problemami z głosem i zmęczeniem po latach pracy artystycznej. Patrycja Markowska przyznała, że zmiana stylu życia wyszła ojcu na zdrowie.

"Bardzo dobrze się czuje. Odkąd nie pracuje, bardzo dobrze. Tak, on tego potrzebował i ja to całkowicie szanuję" - mówiła w rozmowie z tvn.pl. Wokalistka dodała też, że Grzegorz uważnie śledzi informacje na swój temat w mediach, co czasem go niepokoi. "Tak i zawsze jest trochę przerażony kulą śniegową" - podkreśliła.

W wywiadzie dla Plejady Patrycja wspominała, że po latach intensywnej działalności muzycznej ojciec potrzebował wyciszenia. "Ewidentnie potrzebuje odpoczynku. Myślę, że u niektórych przychodzi wypalenie zawodowe, przebodźcowanie. On sam to powiedział, że za dużo pracował. Może gdyby wcześniej ten pociąg zwolnił, to teraz miałby tej siły trochę więcej (...). Myślę, że jeśli ma się 70 lat i taki dorobek na karku, to rzeczywiście ma się prawo robić to, co się chce robić" - tłumaczyła Patrycja.

Perfect wraca z nowym wokalistą

Choć w 2021 roku zespół Perfect ogłosił zakończenie działalności, muzycy postanowili reaktywować grupę z Łukaszem Drapałą. Zespół koncertuje w odświeżonym składzie, występując m.in. podczas "Lata z Radiem" czy w Telewizji Polskiej.

Basista grupy, Piotr Urbanek, zapewnił, że wszystko odbywa się za zgodą Grzegorza Markowskiego. "Jestem w stałym kontakcie z Grzegorzem, pozdrawiam Grzesiu. (...) Mamy błogosławieństwo na działalność i Grzegorz zazdrości nam troszkę energii i tego, że mamy jeszcze siłę, żeby grać" - mówił w "Pytaniu na śniadanie".

