Muzyczna kariera Grzegorza Kupczyka liczy już dobrze ponad 40 lat. Największą sławę zyskał jako wokalista grupy Turbo , z którą nagrał tak przełomowe płyty dla polskiego metalu, jak m.in. "Dorosłe dzieci" czy "Kawaleria Szatana". Od 1989 r. stoi na czele własnego zespołu CETI (obecnie w stanie zawieszenia), z którym wydał 12 płyt studyjnych. Współpracował też z takimi formacjami jak m.in. Aion, Panzer X, Esqarial, Kruk i Non Iron, a ostatnio dołączył do grupy Blues Fighters.

Coraz mocniej rozwija też swoją solową karierę - w maju 2024 r. wypuścił debiut zatytułowany po prostu "Grzegorz Kupczyk". W nagraniach wsparli go Paweł Oziabło (gitara), Grzegorz "Ornette" Stępień (bas) i Łukasz Marek (perkusja). Wspomniani Paweł "Gunsess" Oziabło (od 2016 r. muzyk Oddziału Zamkniętego) i Grzegorz "Ornette" Stępień (w latach 2002-2020 i ponownie od 2025 r. w Oddziale Zamkniętym) towarzyszą Grzegorzowi Kupczykowi także w Orkiestrze Dorosłych Dzieci, która przypomina polskie hity z naciskiem na lata 80. i 90.

Grzegorz Kupczyk i "Party Doll". Co już wiemy?

Jesienią 2025 r. pojawiła się "Zupełnie inna płyta", zawierająca utwory leżące u Kupczyka w szufladzie, przede wszystkim akustyczne wersje z dorobku tak różnych wykonawców, jak m.in. Iron Maiden, The Beatles, Deep Purple, Elton John czy Turbo i Skaldowie.

Teraz wokalista ze swoim solowym zespołem rozpoczyna nowy rozdział w karierze. Pierwszą zapowiedzią albumu "Aperitif" (premiera 9 października) jest rockowy singel "Party Doll". Dodajmy, że to będzie jego debiut w wytwórni Mystic Production - właśnie ruszył pre-order tego wydawnictwa.

- Ten kawałek to tak naprawdę o nas, o ludziach, którzy tworzyli ten materiał. Każdy z muzyków jest człowiekiem bardzo pogodnym, choć nie zawsze przychodzi to łatwo, jednak 'Party Doll' pokazuje jak bardzo jesteśmy zdystansowani do tego, co dzieje się wokół nas - opowiada Grzegorz Kupczyk w rozmowie z Interią.

- Radość tryska z każdego słowa, z każdej nuty - nie kryje wokalista, dodając, że singel jest jednym z jego ulubionych utworów z nadchodzącej płyty.

Autorami nagrania są Paweł Oziabło (muzyka) i Grzegorz Stępień (tekst). Za chórki odpowiada Kasia Bieńkowska (BlackKay, eks-White Highway, Memoriał im. Ronniego Jamesa Dio). Całość tradycyjnie została nagrane w MP Studio w Częstochowie pod czujnym okiem Mariusza Piętki.

Dodajmy, że na płycie "Aperitif" gościnnie zaśpiewała także Ania Rusowicz. "Wydarzyło się coś wyjątkowo" - cieszy się wokalista z okazji nadchodzącej premiery.

Grzegorz Kupczyk - szczegóły płyty "Aperitif":

1. "Aperitif"

2. "Ostatni most"

3. "Dach"

4. "Przez mrok"

5. "Gracz"

6. "Drugi brzeg"

7. "Party Doll"

8. "Znak"

9. "Szczur"

10. "Naznaczony".