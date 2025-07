19 września ukaże się ścieżka dźwiękowa do filmu "TRON: Ares". Jej autorami jest dowodzona przez Trenta Reznora grupa Nine Inch Nails. Formacja właśnie wypuściła pierwszy singel "As Alive As You Need Me To Be".

"Album, stworzony na potrzeby trzeciej odsłony kultowej serii filmowej, jest jednym z najbardziej intrygujących wydawnictw w dorobku grupy. Całość tętni grozą, melancholią i energią, balansując na styku analogowej duszy i cyfrowego lęku" - czytamy w zapowiedzi.

Nine Inch Nails ze ścieżką dźwiękową do filmu "TRON: Ares"

Choć Trent Reznor i Atticus Ross stworzyli już 20 ścieżek dźwiękowych, zdobywając w tym czasie dwa Oscary, trzy Złote Globy, Grammy i Emmy, to po raz pierwszy zdecydowali się sygnować soundtrack nazwą Nine Inch Nails. W wywiadzie dla magazynu "Empire" Reznor podkreśla, że wspólnie z Rossem potraktowali ten projekt jako kolejny album NIN.

Singel "As Alive As You Need Me To Be" jest zarazem pierwszym oficjalnym utworem grupy od pięciu lat. Dodajmy, że ten numer pojawia się w zwiastunie filmu "TRON: Ares" (premiera produkcji 10 października).

Zespół ruszył w czerwcu w pierwszą trasę od 2022 r. NIN był jedną z głównych gwiazd tegorocznej edycji Open'er Festivalu w Gdyni. W sierpniu formacja przeniesie się na koncerty po Ameryce Północnej.

Nine Inch Nails - gwiazda industrialnego rocka

Założony w 1988 r. przez Trenta R eznora zespół Nine Inch Nails uchodzi za jedną z najbardziej innowacyjnych i wpływowych formacji we współczesnej muzyce. Grupa słynie z łączenia industrialu, elektroniki, rocka i ambientu w emocjonalnie bezkompromisowych i brzmieniowo agresywnych utworach. NIN zdobyli dwie nagrody Grammy, a w 2020 r. zostali wprowadzeni do Rock and Roll Hall of Fame. Wśród ich wielokrotnie platynowych albumów znajdują się m.in. debiutancki "Pretty Hate Machine" (1989), "The Downward Spiral" (1994) czy "The Fragile" (1999) - pierwsza płyta zespołu, która trafiła na szczyt listy Billboard 200, co w 2005 r. powtórzył album "With Teeth".

Od 2008 r. Reznor i Ross prowadzą intensywną działalność jako duet kompozytorski. Ich debiutancka ścieżka dźwiękowa do filmu "The Social Network" Davida Finchera przyniosła im Oscara i Złoty Glob. W kolejnych latach stworzyli muzykę do różnorodnych projektów filmowych i telewizyjnych, w tym serialu "Watchmen" dla HBO (nagroda Emmy za najlepszą muzykę do serialu). Ich kompozycja do animowanego filmu Pixara "Co w duszy gra" zdobyła szereg nagród - Oscara, Grammy, Złoty Glob i nagrodę BAFTA. W tym samym roku ich muzyka do filmu "Mank" Davida Finchera była nominowana do najbardziej prestiżowych nagród muzycznych i filmowych.

