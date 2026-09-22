Gotycka legenda ponownie w Polsce! Co wiemy o wizycie The Sisters of Mercy?

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Legendarna formacja The Sisters of Mercy wróci do Polski jesienią 2026 roku. Zespół dowodzony przez Andrew Eldritcha wystąpi najpierw we Wrocławiu, a następnie w Warszawie.

The Sisters of Mercy wystąpi w Polsce jesienią 2026: koncerty we Wrocławiu 22 października i w Warszawie 23 października, bilety od 159 zł.
Andrew Eldritch (The Sisters of Mercy)Jim DysonGetty Images

The Sisters of Mercy, uznawani za jedną z najważniejszych nazw w historii rocka gotyckiego, zaplanowali dwa klubowe koncerty w ramach europejskiej trasy. 22 października muzycy pojawią się w Centrum Koncertowym A2 przy we Wrocławiu. Dzień później, 23 października, zagrają w warszawskiej Progresji. Jako support przed gwiazdą wieczoru wystąpi norweska grupa The Hiveminds.

Bilety na wydarzenie dostępne są na stronie organizatorów - Knock Out Productions.

Mroczne hymny na żywo

The Sisters of Mercy jest zespołem, który przez dekady zbudował rozpoznawalny styl łącząc post-punk, rocka gotyckiego i darkwave. Koncerty grupy charakteryzują się ciężkimi gitarami, niskim wokalem Andrew Eldritcha, rytmem automatu perkusyjnego Dr Avalanche oraz gęstą, mroczną atmosferą.

Publiczność może liczyć przede wszystkim na utwory, które ukształtowały status zespołu: "Temple of Love", "Lucretia My Reflection", "This Corrosion", "Dominion/Mother Russia" czy "More".

Zobacz również:

Muse na Open'er Festivalu 2025
Rock

Mark Zuckenberg odebrał nazwę rockowej legendzie. "Rozmawialiśmy o tym"

Alicja Rudnicka
Alicja Rudnicka

The Sisters of Mercy powstało w 1980 roku w Leeds. Projekt założyli Andrew Eldritch i Gary Marx. Eldritch od początku był najważniejszą, stałą postacią zespołu, jako wokalista, autor tekstów i twórca wizerunku grupy.

W 1985 roku ukazał się ich debiutancki album "First and Last and Always", nagrany z m.in. z Wayne'em Husseyem i Craigiem Adamsem. Dwa lata później grupa wydała "Floodland", płytę o bardziej monumentalnym, elektronicznym i symfonicznym brzmieniu. To z niej pochodzą "This Corrosion" oraz "Lucretia My Reflection". W 1990 roku premierę miał album "Vision Thing", na którym zespół skierował się w stronę ostrzejszego, bardziej gitarowego rocka. Znalazł się na nim przebój "More".

Mimo że The Sisters of Mercy nie opublikowali nowego albumu studyjnego od początku lat 90., pozostają aktywni koncertowo. Eldritch jest jedyną niezmienną osobą w składzie. Obecnie u jego boku występują Chris Catalyst Ben Christo oraz Kai.

Molesta: Za sprawą Radzimira mamy tu świętoINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze