"Goła klata" roztopi asfalt. Big Cyc z liderami Łydki Grubasa i Nocnego Kochanka

"Goła klata" to hymn wakacyjnego luzu i sparodiowanej męskości w stylu ulicznego rock and rolla - tak Big Cyc przedstawia nową wersję swojego utworu, do którego zaprosił Krzysztofa Sokołowskiego (Nocny Kochanek) i Hipisa (Łydka Grubasa).