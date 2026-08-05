W mediach społecznościowych Glenn Hughes przekazał informację, że z powodów zdrowotnych jest zmuszony zakończyć karierę koncertową.

"W minionym roku zmagałem się z problemami zdrowotnymi. Wyniki licznych badań - rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej i echokardiografii - skłoniły mój zespół medyczny do stwierdzenia, że konieczna jest kolejna operacja na otwartym sercu. Naprawdę nie mam innego wyjścia ani wyboru, gdyż zdrowie jest dla mnie priorytetem. Jestem wdzięczny za życie wypełnione darem muzyki... Dziękuję, że towarzyszyliście mi w tej drodze" - napisał "Wasz przyjaciel Glenn".

Glenn Hughes przejdzie poważną operację

Dodajmy, że 74-letni muzyk już wcześniej odwołał swój przyjazd na Sound Of Ages Festival, który odbędzie się w Zamku Ćmielów 22 sierpnia. Gwiazdami imprezy są m.in. Michael Schenker, Nazareth, Ronnie Romero & Gus G., Masterplan, Leash Eye i Deathyard.

- Przede wszystkim trudno stwierdzić, kiedy jest właściwy moment. To może być jutro, to może być za pięć lat, to może być w każdej chwili. Póki co nie myślę o tym. W najmniejszym stopniu nie czuję, żeby coś zbliżało się do końca - mówił Glenn Hughes jesienią 2025 r. o swojej emeryturze w rozmowie z Jarosławem Kowalem dla Interii.

Urodzony w Wielkiej Brytanii Glenn Hughes (nazywany "The Voice of Rock", czyli "Głos rocka") fanom znany jest z występów w Trapeze i Deep Purple (lata 1973-76); współpracował też m.in. z gitarzystą Tonym Iommim z Black Sabbath (płyta "Seventh Star" nagrana pod szyldem Black Sabbath feat. Tony Iommi z 1986 r., oraz wydawnictwa "The 1996 DEP Sessions" i "Fused" już jako Iommi i Hughes). Od końca lat 70. równolegle prowadzi karierę solową.

Z Deep Purple Glenn Hughes nagrał klasyczne płyty "Burn" (1974), "Stormbringer" (1974) i "Come Taste The Band" (1975). Po odejściu wokalisty Iana Gillana i basisty Rogera Glovera do współpracy przyjęci zostali wówczas wokalista David Coverdale i właśnie Hughes. W 2016 r. wraz z Deep Purple został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame.

Muzyk jest też członkiem działającej od 2009 r. supergrupy Black Country Communion, w skład której wchodzą także wirtuoz gitary Joe Bonamassa, perkusista Jason Bonham (syn legendarnego bębniarza Led Zeppelin Johna "Bonzo" Bonhama) i klawiszowiec Derek Sherinian (eks-Dream Theater).

W latach 2019-2023 występował jako frontman gwiazdorskiego zespołu The Dead Daisies. W 2026 r. powrócił na gościnne występy pod szyldem The Purple Daisies, grając z tą formacją utwory The Dead Daisies i Deep Purple.

Solowy dorobek Glenna Hughesa zamyka płyta "Chosen" z 2025 r.