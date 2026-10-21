W mediach społecznościowych The Offspring pojawił się niepokojący komunikat, dotyczący stanu gitarzysty. Noodles przekazał w nim, że zmuszony jest na pewien czas zniknąć ze sceny. Nie będzie mógł wziąć udziału w kolejnych koncertach zespołu z powodu nagłego pogorszenia się jego stanu zdrowia.

"Z głębokim smutkiem muszę ogłosić, że na jakiś czas muszę wycofać się z występów na żywo, aby zająć się nagłym i dość poważnym problemem zdrowotnym" - można było przeczytać w sieci.

Gitarzysta The Offspring zmuszony jest zrezygnować z koncertowania. Fani wsparli go w komentarzach

Muzyk The Offspring nie ujawnił szczegółów swojego schorzenia. Nie zdradził też, jak długa będzie jego przerwa od koncertowania.

"Będę za wami wszystkimi bardzo tęsknić. Dziękuję, że o mnie myślicie. Naprawdę wiele to dla mnie znaczy" - podsumował w oświadczeniu.

"Szybkiego powrotu do zdrowia, Noodles", "Dbaj o siebie", "Wysyłam panu uzdrawiającą energię i myśli przynoszące otuchę", "Dużo miłości, Noodles! Fani cię kochają i życzą szybkiego powrotu do zdrowia", "Mam nadzieję, że szybko wrócisz i zobaczymy cię ponownie na scenie" - piszą wspierający fani w komentarzach.

The Offspring mają zaplanowane występy na festiwalach aż do 2027 roku

Koncertowy kalendarz The Offspring wypchany jest po brzegi aż do kolejnego roku. W najbliższej przyszłości zespół ma zagrać na charytatywnym wydarzeniu Rock 2 Freedom w Los Angeles (24 października). Później muzyków czeka SEMA Fest w Las Vegas (6 listopada) oraz festiwal Corona Capital w Meksyku (21 listopada). 16 stycznia przyszłego roku grupa ma w planach występ na ALTer Ego 2027, organizowanym przez iHeartRadio.

Formacja na razie nie ogłosiła, kto zastąpi Noodlesa podczas nadchodzących koncertów.

Kim jest zespół The Offspring?

The Offspring to amerykański zespół rockowy założony w 1984 r. w kalifornijskim Garden Grove. Od lat wymieniani są obok Green Day i Rancid, jako jedna z grup, które przyczyniły się do odrodzenia popularności punk rocka w latach 90. Do ich najpopularniejszych przebojów należą "The Kids Aren't Alright" czy "Pretty Fly (for a White Guy)". W swojej karierze sprzedali dotychczas ponad 40 mln albumów na całym świecie.