Na oficjalnym profilu The Doors na Instagramie ukazał się komunikat podpisany przez 80-letniego gitarzystę. Robby Krieger poinformował o śmierci małżonki, Lynn Ann Veres, która odeszła w wieku 79 lat.

"Bardzo mi przykro, że nie mogę przekazać tej wiadomości osobiście. Po ponad 50 latach miłości i małżeństwa moja żona Lynn Ann Veres odeszła w spokoju w nocy, 29 października. Waylon i ja byliśmy przy niej do samego końca. Będzie nam jej ogromnie brakować" - czytamy.

Artysta dziękował odbiorcom za modlitwy oraz słowa wsparcia, dołączając archiwalną, czarno-białą fotografię ukochanej.

Para pobrała się w Boże Narodzenie 1972 r. i wkrótce świętowałaby 54. rocznicę ślubu. Wspólnie wychowali syna Waylona, który obecnie ma 53 lata. To właśnie Lynn zainspirowała powstanie jednego z największych przebojów The Doors - "Love Her Madly". W wydanej w 2021 r. autobiografii "Set the Night on Fire" muzyk zadedykował jej książkę, wspominając: "Jest jedyną osobą, jaką kiedykolwiek poznałem, która pozwala mi być sobą. I właśnie dlatego zawsze będę ją kochał".

Niezwykły początek znajomości

Początki ich związku były pełne zbiegów okoliczności i łączyły się z postacią frontmana The Doors. Lynn początkowo spotykała się z Jimem Morrisonem, którego poznała w nowojorskim klubie. Gdy zdecydowała się przenieść do Los Angeles, wokalista zaprosił ją do mieszkania, w którym zastała jego ówczesną partnerkę, Pamelę Courson.

"Była jedną z tych osób, które wpadały za kulisy do garderoby, po prostu żeby spędzić razem czas. Jim napisał do niej coś w stylu: 'O tak, przyjedź. Mam mieszkanie, w którym możesz się zatrzymać'. Przyjechała więc, zapukała do drzwi, a tam stanęła Pam. To było ich pierwsze spotkanie w Los Angeles. Lynn pyta: 'Kim ona jest?', a Jim na to: 'Och, ona po prostu tu mieszka'. Lynn wyszła wściekła, Jim pobiegł za nią i prawie potrącił go samochód. Totalne szaleństwo" - opowiadał Krieger w rozmowie z serwisem "People".

Rozczarowanie zachowaniem charyzmatycznego wokalisty zbliżyło kobietę do gitarzysty grupy: "Tak czy inaczej, wpadła mi w oko później, kiedy była wściekła na Jima. Zacząłem się z nią spotykać częściej, gdy miała go dość przez te wszystkie jego szalone akcje. I po prostu nam wyszło. Wciąż jest ze mną".

Po śmierci Jima Morrisona w 1971 r. oraz klawiszowca Raya Manzarka w 2013 r., Krieger i perkusista John Densmore pozostają jedynymi żyjącymi członkami klasycznego składu formacji. Mimo upływu dekad 80-letni gitarzysta nie porzucił występów scenicznych. Zaledwie dzień przed śmiercią żony, 28 października, zjednoczył siły z Densmorem na scenie w Glendale w Kalifornii, wykonując wspólnie utwór "People Are Strange".