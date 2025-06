Gitarzysta Bruce’a Springsteena trafił do szpitala. Nie zagra na najbliższych koncertach

Steve Van Zandt, wieloletni gitarzysta Bruce'a Springsteena i członek legendarnego zespołu E Street Band, musiał przejść pilną operację w związku z zapaleniem wyrostka robaczkowego. Muzyk początkowo sądził, że objawy to wynik zatrucia pokarmowego, jednak sytuacja okazała się poważniejsza.

"Doznałem ostrego bólu brzucha. Myślałem, że to zatrucie pokarmowe, a okazało się, że to zapalenie wyrostka. Miałem szczęście, że trafiłem do znakomitego szpitala w San Sebastián. Operacja zakończyła się całkowitym sukcesem i mam nadzieję wrócić na co najmniej jeden z koncertów w Mediolanie. Do zobaczenia wkrótce" - napisał Van Zandt w mediach społecznościowych.

Trasa Springsteena w Europie - problemy zdrowotne nie po raz pierwszy

Bruce Springsteen wraz z zespołem aktualnie koncertuje w Europie w ramach przełożonej części trasy z 2024 roku. Wówczas powodem zmian w kalendarzu były problemy zdrowotne samego Springsteena - muzyk cierpiał na zapalenie jelita grubego, co zmusiło go do zawieszenia koncertów.

Obecnie E Street Band występuje w Hiszpanii, a w dalszych planach znajduje się jeszcze koncert w Niemczech i dwa występy w Mediolanie - 30 czerwca i 3 lipca - które mają zakończyć trasę. Van Zandt wyraził nadzieję, że uda mu się wziąć udział przynajmniej w jednym z tych wydarzeń.

Steve Van Zandt - gitarzysta, aktywista i aktor

Steve Van Zandt (ur. 22 listopada 1950) to nie tylko ceniony muzyk, ale również aktor i producent. Związany z Bruce'em Springsteenem od lat 70., współtworzył brzmienie E Street Bandu jako gitarzysta rytmiczny i chórzysta. W latach 80. zaangażował się także w solowe projekty, m.in. w ramach zespołu Little Steven and the Disciples of Soul.

Poza muzyką, Van Zandt zyskał rozgłos jako aktor - najbardziej znany z roli Silvio Dantego, bezwzględnego doradcy Tony'ego Soprano, w kultowym serialu "Rodzina Soprano" produkcji HBO. Występował w serialu przez wszystkie sezony, od 1999 do 2007 roku, co przyniosło mu uznanie krytyków i publiczności.

Van Zandt jest również aktywistą - znany z zaangażowania w kampanię przeciwko apartheidowi w RPA, stworzył piosenkę "Sun City" (1985), w której udział wzięło wielu znanych artystów jako wyraz bojkotu występów w tamtejszym kompleksie rozrywkowym.

E Street Band - historia legendy rocka

Zespół E Street Band powstał w 1972 roku w New Jersey i niemal od początku był integralną częścią twórczości Bruce'a Springsteena. Grupa słynie z energetycznych występów na żywo oraz silnej chemii między muzykami. Skład zespołu ewoluował przez dekady, ale jego trzon stanowili m.in. Clarence Clemons, Max Weinberg, Roy Bittan i właśnie Steve Van Zandt.

