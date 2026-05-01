1 maja wrocławski Rynek tradycyjnie zamienił się w stolicę gitarowej muzyki - wszystko dzięki 24. Gitarowemu Rekordowi Świata 2026. To największe na świecie spotkanie pasjonatów gitary i muzyki gitarowej. Poprzedni rekord padł w 2025 r. i wynosił 8122 gitar oraz pokrewnych instrumentów, tworząc tym samym Największą Gitarową Orkiestrę Świata.

Żeby wziąć udział, wystarczy mieć gitarę i znać pięć podstawowych akordów C/G/D/A/E potrzebnych do wykonania utworu "Hey Joe" spopularyzowanego przez Jimiego Hendriksa.

Tegoroczna rejestracja na wydarzenie była jeszcze prostsza niż przy poprzednich próbach, bowiem od kilku tygodni działała oficjalna aplikacja, dzięki której chętni mogli zapisać się w zaledwie kilka sekund, a później jedynie potwierdzić swoją obecność na miejscu przy okazji Rekordu - bez kolejek i zbędnych formalności. Rejestracja tradycyjna ruszyła z kolei 1 maja o godzinie 10:00 - w namiocie przy Ratuszu.

Co 1 maja dzieje się na Rynku we Wrocławiu? Koncerty, gwiazdy, wspólne granie i bicie Gitarowego Rekordu Świata

Centrum wydarzeń tego dnia jest Scena Główna, rozstawiona przy rogu Rynku i placu Solnego. Przeróżne gitarowe atrakcje odbywają się jednak na terenie całego Rynku i trwają aż do nocy. Uczestnicy mogą wziąć udział we wspólnym graniu największych przebojów, w konkursie Hey Joe Challenge, pospacerować po gitarowym miasteczku, zobaczyć Zlot Workshopowców i wreszcie - wraz z innymi miłośnikami rockandrolla pobić Rekord, wykonując kultowe "Hey Joe".

Program Sceny Głównej wystartował o godz. 11:00. W ciągu dnia uczestnicy Gitarowego Rekordu Świata grają wspólnie przeboje takich legend, jak Perfect, Turbo, IRA czy Luxtorpeda. Gośćmi specjalnymi, których można zobaczyć na scenie, są: Dariusz Kozakiewicz, Łukasz Drapała, Jacek Krzaklewski, Leszek Cichoński, Marek Raduli, Jerzy Styczyński, Wojtek Hoffmann, Grzegorz Kupczyk, Piotr Łukaszewski, Kuba Płucisz, Piotr Kupicha, Neil Zaza, Al Anderson i Chet Samuel.

Gitarowy Rekord Świata we Wrocławiu. Jaki padł wynik?

O godz. 16:00 odbyła się oficjalna próba pobicia Gitarowego Rekordu Świata A.D. 2026, która zakończyła się niepowodzeniem, lecz zabrakło naprawdę niewiele. Na wrocławskim Rynku wybrzmiało dokładnie 7649 instrumentów - to wciąż najwięcej na świecie, lecz nie więcej niż w zeszłym roku.

"Gitary do góry! Niech cały świat zobaczy, jak wygląda gitarowy Wrocław 2026" - usłyszeliśmy ze sceny po próbie pobicia rekordu.

"Wrocławski rynek po raz kolejny okazał się miejscem spotkań pokoleń i ludzi" - przemówił wiceprezydent Wrocławia, Michał Młyńczak. "Wrocław może być dumny, że jest, był i - miejmy nadzieję, że będzie - gitarową stolicą świata" - dodał na koniec.

Teraz, gdy znamy już wynik rekordu, uczestnicy mogą odetchnąć z ulgą i zanurzyć się w dźwiękach gitar, prezentowanych przez gwiazdy wydarzenia. Na koniec dnia zaplanowano bowiem koncerty Ala Andersona & Cheta Samuela - "Bob Marley Tribute", podczas którego usłyszymy przeboje "No Woman, No Cry" czy "Buffalo Soldier", a także Luxtorpedy, która zaprezentuje hity "Autystyczny" oraz "Hymn".

